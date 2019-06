José Luis Pérez: "Ábalos podría tener la delicadeza de no tomarnos a todos por tontos"

Tiempo de lectura: 1



Vale que Ábalos no es el ministro más (cómo se lo diría yo) no es el ministro más refinado de la historia de España. Pero podía tener al menos la delicadeza de no tomarnos a todos por tontos. Si casi estamos dispuestos a asumir que nos va a mentir con esto de los pactos por lo menos seria un detalle que se tomara la molestia de disimular.

Fíjense con qué poco nos conformamos y, efectivamente, eso de que no reciba a los diputados de Vox y que acto seguido diga que a él “los 350 diputados le merecen la misma consideración y que cuentan lo mismo”, no es solo mentir. Es, literalmente, tomarnos por idiotas. Aparte de que la frase es falsa en si misma. Mire no. Los 350 diputados no cuentan lo mismo.