Pérez: "Nunca tendrá justificación que se utilice un medio público para una estrategia política"

La verdad es que la justificación que hacen los compañeros de televisión española de esa entrevista a Otegi es bastante perezosa.

Ante las quejas de las asociaciones de victimas; y del Partido Popular; y de ciudadanos; y de Vox, lo primero que se les ha ocurrido decir es que han invitado o Otegi “como a cualquier otro dirigente político elegido en las urnas”.

“Como a cualquier otro dirigente político elegido en las urnas”.

Hombre, han obviado el pequeño detalle de que, precisamente Otegi… Es que está inhabilitado por el tribunal supremo. lo que supone, precisamente, que no puede ser elegido en las urnas.

Lo han obviado, no olvidado. Porque en TVE hay muy buenos periodistas y saberlo, lo saben.

Como a Otegi aun le quedan 2 años y medio de inhabilitacion, pues resulta que Otegi no puede ser elegido por sufragio popular; Otegi no puede ejercer un cargo público; Otegi no puede tener un empleo publico… Pero a Otegi se le puede entrevistar en una television publica.

Seguramente la cuestión no es tanto la entrevista en sí, sino el momento en el que se produce.

Miren, yo les voy a relatar una serie de acontecimientos que han ido pasando en los últimos días, y ustedes ya deciden si les parece que todo obedece a una misma estrategia o no.

Hace ahora 10 días, el Partido Socialista de Navarra, con el consentimiento por omisión de La Moncloa, dio el primer paso para intentar gobernar en Navarra, para lo que depende de manera ineludible de Bildu.

En el siguiente capitulo, la semana pasada, la ministra portavoz Isabel Celaá dijo que todos los votos del Congreso valen lo mismo para investir a Sánchez. En concreto, a una pregunta por Bildu, Celaá lo que respondió fue que “todos los escaños en el congreso son legales y legítimos”.

Y en el capitulo de hoy, Televisión Española justifica su entrevista a Otegi diciendo ¿qué?... que “todas las entrevistas que se hacen en TVE a partidos políticos, a miembros de algún partido político, se hacen porque son partidos legales”.

¿Forma parte todo de una misma estrategia?

Como periodista siempre he defendido que hasta una entrevista con un asesino puede tener una justificación desde el punto de vista político.

En el caso de Otegi (no creo que lo oigan sus oídos), pero imaginen que condena los atentados de eta; o que aporta información útil para uno solo de los 379 crimines de los terroristas aun por resolver…

Habría valido la pena. Lo que como periodista nunca tiene la mas mínima justificación es que se utilice un medio publico para una estrategia política.