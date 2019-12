La noticia de Pérez: "¿De verdad es tan importante para Sánchez gobernar como sea?

Vídeo

Activar la vía política para detener la vía judicial, esa es una de las exigencias de ERC al PSOE a las que de momento los socialistas que se sepa no han dicho que no. Activar la vía política para detener la judicial, eso es tanto como decir que el ámbito político influye directamente en el judicial, que a su vez es tanto como cargarse la separación de poderes e insisto a eso del PSOE todavía no le ha dicho que no.

¿De verdad es tan importante para ellos gobernar como sea? Gobernar casi a cualquier precio. De verdad puede ser no en el corto pero si en el largo plazo beneficioso, no ya solo para el país, sino ser beneficioso en acuerdo de esas características para el Partido Socialista. ¿De verdad les merece la pena? No lo parece pues los negociadores de PSOE y ERC han constatado "avances" en las conversaciones para concretar los "instrumentos" para "encauzar el conflicto político" catalán y para una eventual investidura del candidato socialista Pedro Sánchez, tras el tercer encuentro que han celebrado este martes en Barcelona. "Constatamos avances en la definición de los instrumentos necesarios para canalizar el conflicto político sobre el futuro de Cataluña, que deseamos abordar desde el respeto y el reconocimiento institucional mutuo", han expuesto en un comunicado conjunto.

El comité negociador se ha reunido durante más de dos horas y media en la sala de la comisión de gobierno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), situada en la séptima planta de la sede del ente metropolitano, ubicada en la Zona Franca barcelonesa. Al igual que en las reuniones anteriores, han acudido a la cita José Luís Ábalos, Adriana Lastra y Salvador Illa, por parte de PSOE-PSC, y Marta Vilalta, Gabriel Rufián y Josep Maria Jové, por parte de ERC.