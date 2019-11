La noticia de Pérez: "El silencio de Pedro Sánchez y Susana Díaz no tiene ninguna justificación"

Vídeo

Pues posiblemente los dos únicos españoles que no han hablado ni una sola palabra de la sentencia, de la contundente sentencia por la condena de los falsos Expedientes de Regulación de Empleo en Andalucía, los dos únicos españoles que no han dicho "ni pío" ni "está boca es mía" son Pedro Sánchez y Susana Díaz.

La verdad es que no es normal, ese silencio no tiene ninguna justificación y, sinceramente, creo que además no les hace a ninguno de los dos ningún bien. Lo de Susana Díaz, si quedará tocada por esa sentencia, puede ser una manera de resolver las cuentas internas que desde hace tiempo tienen precisamente los dos dirigentes del PSOE. Puede que Pedro Sánchez aproveche esa sentencia para tratar de liquidar políticamente a Susana Díaz.

¿Consecuencias y responsabilidades políticas en Pedro Sánchez?

Creo que es excesivo pedírselas porque es verdad que no es responsable. No lo era a pesar de que es una sentencia que afecta a la esencia, a nada menos que a los que fueron durante 14 años presidentes de su partido pero insisto, no es una cuestión de responsabilidad política en Pedro Sánchez, si acaso sí, no política pero responsabilidad por aquello que el propio Pedro Sánchez ha venido diciendo durante todo este tiempo en cuanto a la corrupción, a cómo hacer frente a los casos de corrupción.

Seguramente no hay responsabilidad política pero la pérdida en este caso, para Pedro Sánchez, por la comparación entre lo que dice y lo que no dice este caso de los Expedientes de Regulación de Empleo está en el que debería ser el principal capital de los políticos, su credibilidad