La noticia de Pérez: "Sánchez parece que ya ha tomado una decisión sin el PP ni Ciudadanos"

Vídeo

Pues ya está, ya se han visto, ya han hecho el paripé o incluso si queréis han perdido el tiempo y nos lo han hecho perder a todos. ¿De qué hablamos? De esa reunión de Pedro Sánchez primero con el líder de la oposición, con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado y también con Inés arrimadas, con la líder, al menos temporal, de Ciudadanos.

¿Por qué digo que han perdido el tiempo? Porque es evidente que Pedro Sánchez ya ha tomado una decisión y su decisión no ha pasado al menos hasta ahora por buscar el apoyo de ninguno de los dos. Por eso lo de hoy, que debería haber sido una fórmula aritméticamente posible y políticamente muy interesante no ha sido más que eso, un mero paripé en el que especialmente el presidente del Gobierno en funciones encargado por el Rey para tratar de formar Gobierno simplemente ha cubierto el expediente y nos ha hecho perder el tiempo porque tiene toda la pinta de haber tomado ya una decisión que insisto no pasa precisamente por buscar el apoyo sensato, el apoyo razonado, el apoyo para asuntos de Estado por cualquiera de esas dos formaciones con las que hoy se ha reunido, Partido Popular y Ciudadanos, y con las que obtendría efectivamente una amplísima mayoría en la cámara. ¿Por qué ha buscado otras vías teniendo por ejemplo esa? Es una respuesta que solo puede dar el propio Pedro Sánchez