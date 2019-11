La noticia de Pérez: "Nuestros políticos se siguen guardando demasiadas cartas escondidas en el bolsillo"

Vídeo

¿Entretenido? Pudo ser entretenido. Que tiene también una componente importante de espectáculo con todo lo que ello conlleva, evidentemente también tiene una parte importante de espectáculo y eso no es malo para la política. Hablo por supuesto del debate, del único debate y además a cinco con un modelo muy encorsetado, muy dirigido por los partidos políticos que hemos visto y que ha marcado por supuesto está aparentemente corta campaña electoral.

Pudo ser ya digo entretenido, pudo tener una parte de espectáculo pero en lo más importante en tratar de aventurar que viene después de esas elecciones, el tratar de convencer a algunos de los indecisos para que vayan a votar creo que ese debate y esto sí que es malo, no aporto prácticamente nada. No sabemos si después de las elecciones con los resultados que aventura las encuestas va a haber algún tipo de acuerdo o no. No sabemos si se va a mantener la situación de bloqueo. Tampocó se descartó como dicen algunos después de ese debate que vaya a ver cuál de acuerdo para evitar unas quintas elecciones pero desde luego lo que tuvimos todos claro es que nuestros políticos se siguen guardando demasiadas cartas escondidas en el bolsillo.