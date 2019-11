La noticia de Pérez: "Los detalles de la investigación de los CDR detenidos son enormemente preocupantes"

Vídeo

Los detalles que se van conociendo de esa investigación a los detenidos por formar parte de los independentistas más radicales son enormemente preocupantes. Es verdad que no ponen de manifiesto nada que por desgracia no intuyeramos ya, que es esa, digamos que si no colaboración sí cierto amparo por parte de nada menos que del presidente de la Generalitat a algunos de los radicales.

Lo digo porque, por ejemplo, el diario ABC ha publicado parte de esa declaración de uno de los detenidos acusados e investigados por formar parte de una organización terrorista en la que dice que presidencia de la Generalitat tenía al menos el conocimiento de esos planes e incluso la intención de que el propio Torra se encerrara en el Parlamento catalán.

Vamos a ver en que acaba esa investigación que ya digo cuenta comparte también de las declaraciones de algunos de los detenidos pero desde luego eso debería servir ya para que los catalanes incluso aquellos que aspiran a una independencia se den cuenta que nada, ningún país merece, ni ningún país se puede sustentar en una base que ampare esa violencia y que posiblemente el líder de todos ellos esté ahora mismo en el Palacio de la Generalitat.