La noticia de Pérez: "Si no estamos en campaña, la verdad es que ya se le parece mucho"

Vídeo

Dicen, y oficialmente va a ser así, que esta campaña electoral en realidad solo va a durar una semana. Hoy hemos visto presentación de eslóganes electorales, hemos visto la presentación de un programa electoral, hemos visto a las 24.00 horas ha terminado el plazo la presentación oficial de las candidaturas para esas elecciones del 10 de noviembre.

Así que si no estamos en campaña, la verdad es que ya se le parece mucho, con la única diferencia de que no nos pueden abrir o pedir abiertamente el voto. Esa es la única diferencia, pero estamos en una campaña que va a ser tan larga y tan decisiva como todas. Hay un viejo adagio que dicen que en las campañas electorales no se ganan unas elecciones pero si se pueden perder esas elecciones, y ese es el riesgo que afecta fundamentalmente al Partido Socialista confiado como estaba en mejorar sus resultados de las elecciones de abril. Algo que de momento no reflejan las elecciones.

Hay quien dice, incluso dentro del Partido Socialista, que la estrategia a Pedro Sánchez le puede salir el tiro por la culata. En todo caso lo importante es que todo está por decidir. Un mes de campaña, no una semana, que no nos engañen, un mes de campaña en términos políticos es todo un mundo, aquí lo contaremos.