La noticia de Pérez: "A otro no se le perdonaría, a Pedro Sánchez sí"

Hoy hemos escuchado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, decir, se lo ha dicho a nuestro compañero Juan Pedro Valentín en Mediaset News, que no le quita el sueño el mal comportamiento en el mercado laboral en el mes de septiembre.

Puedo llegar a entender, incluso a darle la razón en parte del argumento, por aquello de no generar alarmismos y porque es verdad que todavía la economía, aunque algo menos, sigue creciendo. Ahora se imaginan si cualquier otro líder político con más de tres millones de parados en nuestro país dice que ese, que es uno de los principales sino el principal problema de España, no le quita el sueño.

Que esos tres millones de parados no le quitan el sueño en fin, hay que tener cuidado con el lenguaje y sobre todo no olvidar el drama por el que están pasando esos parados, que nuestro país en insisto siguen siendo más de tres millones. A otro no se le perdonaría, a Pedro Sánchez sí.