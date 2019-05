El monólogo de José Luis Pérez: "La medida de fichar en el trabajo genera mucho debate"

Vídeo

Vamos a hacer el esfuerzo de ser bien pensados. Siempre es un esfuerzo; en el caso de tratar de analizar esta medida del control horario, el esfuerzo es hercúleo pero siempre merece la pena ser bienpensado, al menos hasta que los datos aguanten. ¿Cuál es el objetivo principal de esa medida, de hacer en España el control horario de los trabajadores más riguroso de Europa?

Pues el objetivo declarado por el Gobierno es tratar de evitar el abuso de horas extra en las empresas. Hasta ahí bien. En parte, la ley ya da por hecho que el abuso por parte del empresario es la norma común pero, hoy estoy muy zen, y también eso lo puedo pasar por alto, aunque ya sea mucho pasar por alto. Siguiente pregunta: ¿Todo este lio de quien ficha, cuando, desde dónde, qué cuenta y qué no para considerarlo hora de trabajo, todo este lio era imprescindible?

Hasta que llegó esta supuesta ley salvadora para el trabajador, esto era la ley de la selva? ¿no había coto para el abuso de algunos empresarios? Pues miren, no. antes de Pedro Sánchez, los abusos tambien se podian denunciar (y se denunciaban).

Para empezar, uno pensaba que pagamos un buen cuerpo de inspectores de trabajo precisamente para eso. pero no hace falta mas que preguntarles a los jueces: ¿Si un trabajador consideraba excesivas las horas extra y queria denunciarlo, podía hacerlo antes de tener que fichar? La respuesta siempre es si.

Antes de Pedro Sánchez, aunque les cueste creerlo, los empleados por cuenta ajena, tambien teniamos derechos. Yse podia demostrar que se habían trabajado mas horas de las estipuladas: en los juzgados se aceptaban como pruebas los whatsApp fuera del horario de trabajo, los emails con clientes o con los jefes, las grabaciones de audio y vídeo, las declaraciones de testigo y todo eso antes de Pedro Sánchez, por sorprendente que parezca. Esto de volver a fichar, ¿hace mas fácil demostrar las horas extra? si ¿era imprescindible? es evidente que no.

Pero claro, es muy fácil decir que se pone en marcha una medida como esta para poner coto al malvado empresario explotador. La teoría solo tiene una pega: ¿Por qué entonces la medida ha molestado casi más a los trabajadores que a los empresarios?

Porque claro, controlar por GPS donde están en cada momento, tener que fichar cada vez que se entra y se sale del trabajo pues miren, hay empleados que no les apetece que se sepa por lo que sea. Claro, luego dice el Gobierno que no se han tomado en serio la medida. Oiga, es que por muy zen que uno esté, es difícil tomársela en serio.