José Luis Pérez: "Ventaja es tirar de decreto ley con las Cortes ya disueltas"

Ya les he hablado alguna vez de la diferencia sideral que hay entre afrontar una campaña electoral desde la Moncloa o hacerlo desde fuera. La enorme ventaja que da el partir como presidente del Gobierno en esa carrera. Ventaja, ¿por qué? ¿porque puedes usar el Falcon hasta el ultimo minuto? Hombre, no eso no está de más, pero tampoco es determinante.

¿Ventaja porque puedes montarte una rueda de prensa para anunciar la fecha de las elecciones, en la que te garantizas la atención de todo el mundo, y ya aprovechas para largarte un mitin y pedir el voto, como hizo pedro Sánchez?

Eso roza el juego sucio, pero no deja de ser una zancadilla. Ventaja es tirar de decreto ley, con las cortes ya disueltas, para pagar tu campaña con el dinero de todos. Pero lo que de verdad refleja la ventaja de presentarse a unas elecciones siendo presidente del Gobierno es que puedes pasar de pedir “cuantos más debates mejor; con quien quiera y donde quiera”; a negarte a acudir a los debates, a las entrevistas, negarte incluso a aparecer (no ya en carne mortal) negarte a aparecer así sea en un plasma.

Como candidato a la reelección, tienes tantos resortes, que puedes esconderte y esperar a que pasen los días de la campaña. Como líder de la oposición, en cambio, tienes que ganarte el espacio a mordiscos. Literalmente.

Y a veces, por esa necesidad del “que hablen de ti aunque sea para bien” se cometen excesos. Excesos verbales como el que cometió el aspirante Pedro Sánchez cuando llamo indecente al presidente Rajoy en un debate (entonces sí le gustaban los cara a cara); y excesos como el que, a mi juicio, ha cometido hoy Pablo Casado al decir que el presidente del Gobierno “prefiere las manos manchadas de sangre a las manos pintadas de blanco”.

Seguramente (que esta es otra, no todo es culpa de los político); solo desgranando las 500 medidas de su programa electoral (algunas tan bien traídas como el apoyo a la maternidad, la libertad de elección de colegio o la bajada de impuestos) seguramente solo con eso no hubiera ganado ni la mitad de titulares (impacto le llaman ahora) que ha tenido pronunciando esa frase macraba e irreal. no. Sánchez no tiene las manos manchadas de sangre.

Ni aunque haya aceptado gustosamente los votos de Bildu. Igual que Rajoy no era un indecente. Cuando usan esas exageraciones es porque todos creen que tienen algo que ganar. Cuando en realidad pierden todos.