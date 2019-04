José Luis Pérez: "Tezanos ha tirado la casa por la ventana"

Tezanos ha tirado hoy una cabra por un campanario. No lo digo porque le de a su partido (el responsable del CIS ha sido toda la vida afiliado del PSOE) una victoria con casi el doble de escaños que el Partido Popular. En eso, (al menos en que las elecciones las puede ganar el PSOE, mas allá de la diferencia) coinciden todas las encuestas publicadas hasta ahora.

Tezanos ha tirado hoy una cabra por un campanari porque así definieron el método de analizar las encuestas que ellos dejaron de aplicar cuando llegar al instituto público. “Interpretar las encuestas como se ha hecho hasta ahora -decía el equipo de Tezanos- es tan anticuado como tirar una cabra por un campanario”.

Pues ahí lo tienen: ahora aceptan cabra como animal de compañía electoral. Y la tiran por el campanario. Donde digo cabra, pueden poner 300.000 euros, que es lo que ha costado la macro encuesta. y que es lo que han tirado por la ventana.

Porque una encuesta en la que la primera conclusión es que hay un 40 por ciento de indecisos (40 por ciento, ninguno de los partidos que se presenta va a obtener esos porcentajes) sirve para muy poco. por no decir para nada.

El truco de la cabra que nos vende Tezanos no está tanto en la distribución de escaños (que con ese porcentaje de indecisos es como tirar los números al aire y lo que salga). El truco de la cabra de Tezanos es tratar de poner silicona a la principal fuga de agua de la campaña de su compañero de partido Pedro Sánchez.¿Cuál es esa fuga de agua, o de votos en este caso? veamos cuales son los mensajes que mas está repitiendo en los últimos días el candidato Sánchez.¿Independencia de Cataluña? no es no. ¿Referéndum? No es no.

¿Guardiola dice que España es un país autoritario? “Me siento profundamente ofendido”? ¿Qué con quién pactaré después de las elecciones? Ah no, a eso Sánchez no responde. No responde porque sabe que ese es su talón de Aquiles, que mucho votante moderado no traga los acuerdos de Sánchez con los independentistas.

¿Y que responde el CIS? oh, casualidad que Sánchez no necesitaría a los independentistas. Ciencia pura, método infalible, que diría Tezanos de sí mismo. Qué cara. y qué cara nos esta saliendo la campaña electoral del PSOE.