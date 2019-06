Jose Luis Pérez: "Señoras y señores, bienvenidos a la apertura de la temporada del teatro del vodevil"

Vídeo

Parece difícil de creer que, con ese anuncio de romper en algunos ayuntamientos con el PP, los dirigentes de VOX estén pensando en quienes viven en Madrid, en Zaragoza o en Murcia.

El movimiento de VOX parece difícil de creer así en general, porque no tiene precio decir que “rompes con el PP porque no es de fiar” y acto seguido confirmar que mañana mismo retomas con el PP las negociaciones para intentar formar gobierno en las comunidades de Murcia y Madrid.

Algo así como un “no me fio de ti, pero si me das alguna consejería ya me fio más”...

A esto toda la vida lo hemos llamado hacer un “por el interés te quiero Casado”; bueno, antes de esto se decía “por el interés te quiero Andrés”, que viene a ser lo mismo.

Vale que en esto de las negociaciones para formar gobiernos estamos acostumbrados a que haya mucho teatro… Pero lo de romper con un partido en los ayuntamientos, al mismo tiempo que anuncias que retomas con ese mismo partido las negociaciones en las autonomías… Yo creo que eso supera casi todo lo visto hasta ahora.

Señoras y señores, bienvenidos a la apertura de la temporada del teatro del vodevil.

VOX no solo está en el derecho, con el mandato de sus votantes, está en la obligación de reclamar entrar en los gobiernos en los que sus votos son decisivos. ¿Como Pablo Iglesias está reclamando entrar en el gobierno de Sánchez para investirle? Pues igual, pero en los gobiernos autonómicos y municipales.

¿Pero se trata de que el sillón obtenido tenga más o menos galones, o de tratar de aplicar el programa con el que prometiste cambiar esas ciudades? Porque eso no solo se hace desde las concejalías, y a eso también es a lo que está renunciando VOX.

No se puede negar que, desde el punto de vista estrictamente político, lo de pasar a la oposición en ayuntamientos como el de Madrid, a VOX, le puede resultar mucho mas rentable que quedarse con algunas juntas de distrito.

Pero tendrán que ser ellos los que expliquen por qué anteponen lo político a lo social (que era lo que decían que venían a cambiar).

Para empezar, explicárselo a sus votantes que ya han entrado en cuarto menguante.