José Luis Pérez: "El populismo de Podemos y el de López Obrador son como dos gotas de agua"

Todos los populismos, aunque sean de signo contrario, se parecen. En España, que también los tenemos, lo empezamos a ver con ejemplos casi a diario.

¿En qué se parecen? Pues por ejemplo, en el caso que nos ocupa, en el uso y el abuso de las medias verdades, que no hace falta que les diga que es la peor de las mentiras. ¿Medias verdades en el caso que nos ocupa, que es el del populismo de López Obrador en México?

Pues decir, como ha dicho hace un ratito el presidente mexicano, que él no ha filtrado la carta que ha enviado al Rey exigiendo que España pida perdón por la conquista de América. Es verdad que ellos no han enseñado la carta… Pero es que fue él quien públicamente habló de esa carta. “He enviado una carta al Rey de España y al Papa… bla bla bla”.

Medias verdades. Todos los populismos se parecen. Pero algunos se parecen tanto que son como dos gotas de agua. Es el caso del populismo del mexicano López Obrador y el de Podemos en España… Por eso no es de extrañar que a Podemos la haya faltado tiempo para decir que, por supuesto, que España debería pedir perdón y que como ellos lleguen al Gobierno que poco menos que desenterrarán a Hérnan Cortés… Que Franco se empieza a quedar ya demasiado contemporáneo para la modernez de Podemos…

Pero por qué digo que el populimo de Podemos y el de López Obrador se parecen como dos gotas de agua. Vamos a los ejemplos. ¿De qué presume unidas Podemos? Entre otras muchas cosas de ser el partido que defiende a las mujeres. ¿Y qué hace podemos para demostrarlo? Montar un acto de celebración inconmensurable porque vuelve el hombre.

Pues bien, ¿cuál fue una de las primeras decisiones de ese populismo de izquierdas que representa López Obrador en México? A lo mejor les sorprende porque seguro que no han escuchado ninguna protesta por ello, pero de lo primero que hizo López Obrador (López Obrador, no Vox) fue reducir las ayudas a mujeres maltratadas. ¿Quieren otra similitud? Ya saben que Pablo Iglesias prometió no mudarse nunca jámas de los jamases de su humilde barrio… Hasta que se compró un chaletazo en la sierra.

¿Y saben donde exigió vivir cuando ganó las elecciones el supuesto presidente austero de México? Esto les va a encantar. Este López que quiere que los españoles pidamos perdón exigió vivir… ¡En un palacio virreinal! El palacio en el que vivió el ultimo virrey de Fernando VII, José de Iturrigaray… Cómo no van a defender en podemos el populismo de López Obrador…