José Luis Pérez: "A pesar de las campañas de sensibilización nadie pudo hacer nada"

Algo estamos haciendo rematadamente mal. No me pregunten qué (porque reconozco que no sabría decirles exactamente en qué fallamos). Pero dos noticias de las últimas horas demuestran que hay algo en lo que ponemos muy buena intención, muy buenas palabras, pero que por algún lado estamos haciendo mal.

La primera de esas noticias se la contábamos ayer: “El número de agresiones a mujeres crece especialmente en chicas de 18 años, según los últimos datos del instituto nacional de estadística…”. Se han aprobado leyes, se ha tratado de educar con programas especiales, se ha invertido dinero y (salvo alguna inapropiada escaramuza) hasta ha habido un afortunado e inusual consenso político al aprobar medidas contra la violencia que sufren las mujeres.

Pensábamos, hasta presumíamos, de que íbamos a ser capaces de acabar con un machismo atávico, propio de la España en blanco y negro, pero que no tiene nada que ver con la España moderna, guay y muy avanzada en lo social en la que nos movemos ahora. ¿resultado? las víctimas crecen especialmente entre las chicas que ya han nacido en el siglo XXI . Algo estamos haciendo rematadamente mal.