José Luis Pérez: “Pedro Sánchez tiene que mirar más allá de Ciudadanos”

Ni la investidura ni la estabilidad del país depende de Ciudadanos. Yo sé que desde Moncloa se lanza con mucho interés ese mensaje y es normal que quieran presionar con él. Lo que me extraña más es que la mercancía se haya comprado con tanto entusiasmo. Más que nada porque es una mentira de libro.

Como diría un moderno un tanto snob: no hace falta un fact chekinq para darse cuenta de que eso es una fake news de libro. O sea, como aquí hemos dicho toda la vida: “hasta el mas tonto se da cuenta de que eso es mentira”.

No. Ni la investidura ni la estabilidad del país dependen de Ciudadanos, por mucho que a Pedro Sánchez le interese que lo parezca. Sánchez tiene desde hace tiempo otras opciones como él decía en los tiempos del no es no (y entonces tenia razón) “Rajoy puede sumar de otra manera”.

Sánchez tiene encima de la mesa desde hace semanas la oferta de UPN para abstenerse y permitir su investidura a cambio (fíjense a cambio de que) a cambio de que el PSOE de Navarra renuncie a gobernar con la complicidad de Bildu. Con esas dos abstenciones de UPN y los votos que puede conseguir de PNV, Podemos y Compromís, podría ser investido presidente.

La otra opción pasa por hacerlo con los votos de los independentistas catalanes, pero si se mantiene Moncloa gracias a ellos será, exclusivamente, porque a pedro Sánchez le da la gana. No por otra cosa. De manera que no, no es responsabilidad de Ciudadanos (ni del PP) garantizar la investidura de Pedro Sánchez.

Claro que ustedes dirán: hombre, pero es que sería mucho mas razonable y más estable un Gobierno del PSOE (ya que ha ganado las elecciones) con Ciudadanos. Sin duda eso parece incontestable. Pero eso no se decide necesariamente en la investidura. ¿Qué el modelo que prefiere Pedro Sánchez es ese? Perfecto, que lo demuestre. ¿Cómo? Pues presentando unos presupuestos moderados, creíbles y que no esquilmen a los ciudadanos.

Porque, si por sus hechos les conoceréis, los hechos en ese terreno son los que son: y es que Pedro Sánchez sigue gobernando con los presupuestos de Rajoy (por mucho que los criticara) pero que la foto se los hizo con un prepuestos que firmó con Pablo Iglesias y esos dijo Sánchez que quería que fueran sus presupuestos ¿A eso también le tienen que dar un aval Ciudadanos o el PP?