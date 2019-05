José Luis Pérez: "Pedro Sánchez se fue del Congreso para no abstenerse y acabó fuera del partido"

Vídeo

El Gobierno ha puesto hoy la maquina de hacer argumentarios a todo lo que da. Los argumentarios (a lo mejor está de mas que se lo repita) pero los argumentarios son esos papeles que escribe una cabeza pensante y que luego todo el que pilla una camara o un micrófono repite como un papagayo. Esta no es una practica privativa de este Gobierno, lo hacen exactamente igual todos los partidos.

Pero a lo que iba. El argumentario del Gobierno hoy dice que el Partido Popular y Ciudadanos deberían abstenerse para permitir la investidura de Pedro Sánchez, y que deben hacerlo “por España”hay razones que podrían sustentar esa peticion, eso es cierto.

La primera: la izquierda ha ganado las elecciones y es la que tiene que intentar gobernar si suma. La segunda: la estabilidad. siempre será mejor que el Gobierno no dependa de los grupos mas extremistas y que el PSOE pueda gobernar alcanzando acuerdos concretos a que lo haga con alguno de esos partidos mas extremistas (que son los que le van a acabar llevando al gobierno, no nos engañemos). Y tercer argumento (y el aparentemente mas poderoso) por el que el gobierno podría reclamar ese apoyo: el PSOE lo hizo. Es verdad que después de un muy largo periodo de inestabilidad, de una repetición de elecciones y de una situación de bloqueo prácticamente insalvable. En esas circunstancias, es verdad, el PSOE permitio una investidura de Mariano Rajoy y seguramente el PSOE, que es y ha sido un partido de Gobierno, lo hizo por el país.

Ahora bien, ese argumento, y dado quien es ahora el emisor de la petición (el gobierno de pedro sanchez) tiene un “pero” no pequeño: el PSOE se abstuvo “a pesar” de Pedro Sánchez, que se fue del Congreso para no hacerlo y que acabo fuera del partido precisamente por sostener aquello del no es no en cualquier contexto y circunstancia. No es un mal criterio para moiverse por la vida el de no pedir a otros lo que no está dispuesto a hacer uno mismo.