José Luis Pérez: "La división del centroderecha dejó expedita la pista de despegue a Pedro Sánchez"

Vídeo

Ningún voto se tira a la basura. Todos valen, todos cuentan y todos merecen un respeto. Punto primero y seguramente el más importante. Pero (malo cuando viene un pero) la aritmética confirma que muchos de los votos de Vox, no han ido directamente a la papelera de reciclaje, pero el camino que han recorrido se le parece mucho. Especialmente en las provincias pequeñas y medianas. Lo contabamos ya anoche. Provincias como albacete: Vox, 34.000 votos, 0 escaños. En canarias 69.000 votos, 0 escaños. Castellón: 37.000 votos, 0 escaños. Cantabria: 39.000 votos, 0 escaños. Podría seguir.

Algunos me dirán (y con buena parte de razón): “No, lo injusto es que esos 180.000 votos no tengan derecho a ningun diputado; especialmente cuando a otros partidos, con muchos menos votos, les corresponden varios diputados". Sí. pero las reglas del juego son las que son, amigo y todos las conociamos antes de que empezara el partido. ¿Qué hubiera pasado si, como propuso Pablo Casado, es verdad que con la boca pequeña y a sabiendas de que no iba a salir ¿qué hubiera pasado si hubieran concurrido juntos en lugar de por separado?

Si fuera verdad que el objetivo comun de los tres era evitar un nuevo Gobierno de Sánchez con Podemos y con los independentistas (que era lo que decian), si fuera verdad, no debería haber sido tan difícil. ¿No? Bueno, ¿Qué hubiera pasado si se hubieran unido? Es imposible de saber, porque la política seguramente es la única ciencia en la que dos y dos no suman cuatro. Pero los compañeros de ABC han hecho una proyeccion interesante.

Juntos, PP, Ciudadanos y Vox hubieran llegado a la mayoria absoluta. Vale que eso son suposiciones, castillos en el aire, que el resultado posiblemente no hubiera sido el mismo. Vale. Busquemos entonces un ejemplo real. Navarra. Allí se unieron Ciudadanos, el PP y Unión del Pueblo Navarro. ¿Resultado? El centro derecha ha mantenido holgadamente sus dos escaños y no han entrado ni nacionalistas ni independentistas.

No parecía dificil aventurar que la division del centro derecha iba a dejar expedita la pista de despegue a Pedro Sánchez. Lo que nos lleva a cuestionarnos si es verdad eso que tanto repitieron los 3 (PP, Vox y Ciudadanos): que su prioridad era evitar otro Gobierno de Sánchez. ¿En serio? Porque si fuera verdad que esa era su prioridad, los tres lo siguen disimulando muy bien.