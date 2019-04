José Luis Pérez: "De los titulares en las webs de los periódicos sobre la campaña, no hay ni una propuesta"

Solo hay una cosa mas complicada que conseguir que dos economistas se pongan de acuerdo, que se pongan de acuerdo dos expertos en marketing político. Aun así, en esta ocasión (si no consenso) si hay una mayoría de ellos que coincide en que la mejor campaña está siendo la de Pedro Sánchez.

Y digo yo que será porque ha conseguido que sea la campaña durmiente somos de pensar en el corto plazo y en un viernes de dolores nuestra preocupación mas en los atascos de la carretera que en lo que puede ser de nosotros los próximos 4 años. La campaña durmiente.

Verán, les voy a contar los titulares que hace un ratito llevaban en sus páginas web 5 de los principales periódicos del país: “El PSOE denuncia la foto de las hijas de Sánchez que relaciona con la campaña del PP sobre el Falcon”.

Juntos por Cataluña sobre el ataque a Álvarez de Toledo: “Cuando buscas problemas, los encuentras” Éxtasis patriótico de Vox en Covadonga: “ No vamos a pedir perdón por la historia ni los símbolos”. Casado, Rivera y Abascal no cantarán el novio de la muerte ante el cristo. (Sigo leyéndoles titulares de la campaña)

Iglesias vuelve a presumir de hipoteca ventajosa justo antes del inicio de la campaña. Casado abre su campaña con guiños a los votantes de Vox y ciudadanos: mi rival es Sánchez. Los socialistas buscan fracturar a la derecha. Ciudadanos carga contra el PP en las redes. Sánchez abrirá el debate y lo cerrará Iglesias. Casado pone distancia con Vox y apela a los ex votantes para que le apoyen.

Es un buen resumen de lo que está siendo el primer día de campaña. 5 periódicos. 10 titulares. No me dirán que no echan nada en falta. Bueno, a lo mejor es que ya de antemano esperaban poco. ¿Pero de verdad que no echan nada de menos en esos 10 titulares de campaña? Ni una sola propuesta. Ni una sola. en 10 titulares. La verdad es que, porque nos jugamos 4 años, pero es como para prestarles atención. Madre mía la que nos espera.