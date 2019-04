José Luis Pérez: "La ley que prohíbe la publicación de encuestas es obsoleta"

Vídeo

Encuestas, ¿les cuento algunas de las que llevan circulando todo el día? No, ya saben que no se pueden publicar encuestas desde hace días. y que en esta casa cumplimos la ley. Ahora, tambien les digo: Si yo ahora comenzara con la retahila de encuestas, proyecciones, estudios, trackings, sondeos y figuraciones que los periodistas estamos recibiendo en las ultimas horas, ocurririan basicamente dos cosas (aparte de que alguien me denunciaria ante la Junta Electoral Central). Si yo les contara todas esas encuestas (reales o supuestas) que he recibido lo que pasaria es que:

Primero: le pondria la cabeza como un bombo con porcentajes, escaños y siglas.

Segundo (y lo mas importante): si yo le contara lo que dicen todas esas encuestas se quedaría con la misma idea de lo que va a ocurrir el domingo que usted y yo tenemos ahora mismo. Es decir, ninguna. Ni idea. La ensalada de frutas, verduras y numeros que circula en mensajes de WhatsApp, de teléfono en teléfono, es de tal calibre que apabulla y de tan poca utilidad que aburre. Entre otras cosas, porque la mayoria de esos supuestos sondeos no son más que figuraciones que salen de la sala de maquinas de los partidos con el animo de influir en el votante.

Inventos, manipulaciones interesadas, campaña electoral, muchas de esas supuestas encuestas (muchas de ellas abiertamente inversimiles) son el ultimo gran acto de la campaña electoral muchas son lo que ahora los modernos llaman una “fake” de libro. La ley que en España prohibe que se publiquen encuestas la última semana de una campaña parte de una base que yo me resisto a creer: parte de la base de que usted no tiene la suficiente madurez como para discernir cuándo una encuesta es real y cuando no es mas que parte del argumentario de un partido. Esa ley es obsoleta, es antigua, es ineficaz (porque es imposible poner puertas al campo). Pero qué quieren que les diga, en dias como hoy parece hasta saludable.