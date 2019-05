José Luis Pérez: “Las palabras de un político pierden credibilidad a medio y largo plazo”

Vídeo

Paciencia. Escepticismo para afrontar estos días de escuchar a los políticos hablando de sus pactos, escepticismo no les voy a recomendar. no hace falta. Porque ya imagino que lo que les sobra es desconfianza, dudas, cuando escuchan a los políticos decir hoy lo contrario de lo que prometían ayer.

“Con Rivera no”, les hizo cantar Sánchez a sus militantes. “Con Rivera no”. De aquello no es que haga un año; es que no hace casi ni un mes. Igual que Rivera por aquel entonces seguía erre que erre con aquello de que con el PSOE no iba a negociar nada “porque todo el PSOE es de Sánchez”.

Y ahora mira, si les apuran acaba cerrando una lista de acuerdos tan larga como el pergamino aquel que desplegó Rivera en un debate con los supuestos casos de corrupción del PSOE.

Del mismo modo que Casado se ha desgañitado durante la campaña repitiendo que ciudadanos no es de fiar, salvo si es para salvarle el cuello político llevando a sus dos apuestas personales a los gobiernos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo.

Si al final PP y Ciudadanos acuerdan que los vicepresidentes de Castilla y León, o de Madrid, sean de Ciudadanos, ¿entonces dirá que sus gobiernos son poco fiables? El relativo valor de las palabras de un político en campaña; que ganan titulares de un día, pero restan credibilidad durante meses. Pero lo hacen todos todas las campañas, así que se ve que les compensa. Acabada la campaña decimos que los partidos se cortejan. Hombre, normalmente se corteja a alguien que te gusta y visto lo visto estos últimos 15 dias lo de los próximos, más que cortejo son solo negocios. Paciencia.