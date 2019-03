José Luis Pérez: "Las encuestas demuestran que cada voto no solo es que valga, sino que será decisivo"

Un mes y tres días. Suena a condena por delito meno pero es lo que nos queda para ir a votar. A votar en las generales, porque mes y medio después de esas elecciones generales, tendremos otras elecciones. Esas, además, con 3 urnas: para las locales, para la mayoría de las autonómicas y para las municipales. Y eso, si no tenemos que volver a votar otra vez poco después para las generales. Porque una situación de bloqueo como el que se vivió en 2015 tampoco es descartable. Entonces ya tendríamos 5 elecciones, 5, en cuestión de meses.

Y todo eso, para que luego venga uno de los candidatos (en su caso, ya reconocido hasta por él mismo, no candidato a presidente del Gobierno, sino candidato a ministro) Pablo Iglesias, para decir que todo eso no sirve para nada. porque total, mandar, mandar, según su tesis, no manda el parlamento, sino 20 familias. ¿Y entonces para que les hemos pagado durante 4 años a sus 71 diputados? Si Pablo Iglesias viene a decir que ser diputado no vale para nada porque al final quienes mandan son otros, ¿A qué esperan esos 71 diputados para devolver el dinero que cobran por no hacer nada, que es lo que les ha reprochado su jefe?

Claro que si quien sostiene eso de que quien manda no es el Congreso sino un puñado de familias es el mismo que acusa de manipulación a los medios de comunicación justo antes de irse a que le entrevisten ¡hora y media! en uno de ellos, pues entonces ya se entiende que la coherencia (actuar conforme a lo que se pregona) no es el fuerte del personaje.

Lo que muestran las encuestas de las que tanto estamos hablando hoy es que su voto no solo es que valga, sino que es decisivo cada voto. Incluso más: lo que marcan los sondeos (que en el fondo lo que marcan es que está casi todo por decidir) es que el futuro inmediato del país será muy distinto en función de si vota con la cabeza o con el estómago.