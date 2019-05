José Luis Pérez: "Las elecciones de este domingo nos afectan más que las del 28 de abril"

Vídeo

Estamos encallados en el debate éste de la suspensión de los diputados en la prisión (que en el fondo no va a ningún lado, porque no hay debate: no hay debate porque los diputados van a ser suspendidos, incluso aunque Meritxell Batet se empeña en que no, que tampoco se va a empeñar..)

Estamos en ésto de la de distración y se nos pasa que el doming tenemos que tomar una deicisión sobre lo que más nos afecta. Si me apuran, las de este domingo nos afectan más que las del 28 de abril. Si es padre, o madre, ¿Qué es lo que más le preocupa? Sus hijos. Y, a buen seguro, muy especialmente, la educación de sus hijos. ¿Y quién decide cuánto y cómo se invierten en la educación de sus hijos? Pues en buena medida el Gobierno de su Comunidad Autónoma.

Lo mismo pasa con la sanidad. Quién decide si se construye un hospital, si se mejora la atención en domicilio, o quién decide si se aceptan o no loas donaciones de material puntero para tratar el cáncer. Su Gobierno autonómico. Y el domingo, aunque casi ni nos enteremos, hay elecciones autonómicas. Cuando sale de casa, qué le preocupa: que sus hijos lleguen seguros a casa, por ejemplo.

Si se puede, que no le sangren a multas y pagar un IBI por la casa pues que sea razonable. ¿Y eso quién lo decide? Su alcalde o alcaldesa. Pues el domingo también hay elecciones municipales. Les digo más. Si, Dios no lo quiera, las decisiones económicas del Gobierno nos vuelven a enseñar el abismo de la bancarrota como en 2010, ¿A quién le tendriamos que pedir que nos echara una mano? A la Unión Europea.

¿Y que otras elecciones hay el domingo? Pues eso. A veces, no les digo que no, se agradece que la campaña pase desapercibida. Porque venimos de otra y porque las campañas siempre cansan, se hacen pesadas e interminables. Pero piénselo. Más largo se harán los próximos cuatros años si se arrepiente de no haber votado.