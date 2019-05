José Luis Pérez: "Imágenes como las de hoy en el Congreso no se ven ni en el supermercado"

Vídeo

Oye, pues con Marchena esto no pasa. No será porque no intentan dar el espectáculo en el Supremo, que también lo han intentado. Pero en el Supremo, tonterías, ni media. ¿Qué alguno le suelta la antigualla esa del “por imperativo legal”? Marchena corta de inmediato recordando lo obvio: "Aquí todos estamos obligados a cumplir la Ley”. No tengo del todo claro que hoy en el Congreso la Ley haya tenido un imperio.

También a Marchena en el Supremo le tratan de lanzar soflamas políticas. No le duran ni un suspiro: “Usted ha venido aquí a lo que ha venido, no nos haga perder el tiempo”. A marchena, como hoy en el Congreso, hasta le tratan de desafiar. Pero a él no le aguantan la mirada: “Usted puede seguir, pero si lo hace atengase a las consecuencias”. Oye, y se acaban las bromas.

Ya sé que el Tribunal Supremo no es el Congreso. Lo de montesquie me lo estudié en “bup", fíjense si hace tiempo. Que el Congreso no es el Supremo ha quedado claro hoy; pero lo que sobre todo ha quedado claro es que Meritxell Batet no es Manuel Marchena, y aunque su asiento (ella en la Presidencia del Congreso, el presidente de la sala del Supremo) no es idéntico, ambos tienen la autoridad, la necesidad y la obligacion de hacer cumplir la Ley.

Porque la democracia no lo aguanta todo, y lo de hoy es igual de indigno en un tribunal, que en un congreso. Porque desde luego, en un supermercado, imágenes como esas no se ven, en las verdulerias, perdonenme, hay otro nivel.