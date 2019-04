Si el fútbol es un juego de once contra 11 en el que siempre gana Alemania, las negociaciones como las que le han permitido a Sánchez sacar adelante sus decretos son una conversación del gobierno con otros grupos en la que siempre gana el PNV.

Porque, más allá de lo obvio (si Sánchez no tiene ningún reparo en recibir el apoyo de los independentistas hoy, ¿por qué lo iba a tener dentro de un mes?) más allá de eso, más allá de que ciudadanos ha respaldado 5 de los seis decretos del pedro Sánchez del que abjuran para dentro de un mes.

Mas allá de todo eso, lo que siempre esta es el PNV pillando cacho. La sublimación de aquello fue el exprimir al gobierno de Rajoy en los presupuestos 15 días antes de dejarle caer en la moción de censura. Aquello era difícil de supera pero lo de hoy, cuando menos, lo ha igualado. Porque hoy el PNV ha conseguido arrancar nuevas transferencia con la legislatura ya terminada!

Se suponía que Sánchez, así lo dijo el propio presidente, había que convocar elecciones porque la legislatura ya no daba mas de si. No daba mas de si para nadie salvo para el PNV que hoy ha arrancado nuevas transferencias. A quién se las han arrancado. ¿Al presidente del gobierno o al candidato del PSOE? Porque si la legislatura esta acabada (y ahora sí que ya no les queda ni la diputación permanente) la promesa de hoy se la he tenido que hacer el candidato del PSOE.

¿Y si no vuelve a gobernar el PSOE? hasta donde llega el compromiso adquirido. Para ceder a Euskadi, por cierto, exactamente que transferencia. Ah, definitivamente este gobierno esta peleado con aquello que tanto pregonaba antes de llegar a la Moncloa: la transparencia.