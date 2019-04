José Luis Pérez: "Cuando alguien habla del apoyo a la natalidad, merece nuestra atención"

Venimos repitiendo que el principal problema que tenemos como país es la baja natalidad; el crudo invierno demográfico que padecemos (vamos camino de convertirnos en segundo país mas envejecido del mundo).

Del mismo modo que venimos criticando que las medidas para afrontarlo no estuvieran (no ya centrando) sino ni siquiera ocupando los minutos de la basura del debate pre electoral pese a que nos va, literalmente, la vida en ello.

Así que, cuando alguien trata de centrar el debate en el apoyo a la natalidad, cuando menos merece nuestra atención. Cuestión de coherencia y la propuesta es esa que ha lanzado la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: que el concebido no nacido sea ya un miembro a todos los efectos de la unidad familiar.

¿Y eso para que sirve? Pues por ejemplo para que la familia pueda disfrutar de las ventajas (bueno, ventajas es mucho decir) pero que pueda acogerse unos cuantos meses antes a la consideración de familia numerosa. Por ejemplo.

O que si esa familia va a necesitar lo que antes llamábamos una guardería, una escuela de educación infantil, pueda hacer ese trámite unos meses antes para intentar reservar la plaza. Lo que vienen siendo cuestiones prácticas para una familia.

Pero ustedes no son tan inocentes como para pensar que, como es una cuestión practica para la logística familiar, no lo ha criticado nadie. A la candidata que ha hecho la propuesta la han criticado porque no ha sabido responder qué pasaría si el embarazo no llega a termino. Es verdad que Díaz Ayuso debería tener ese plan algo mas detallado.

Pero no deja de ser llamativo que los mismos que (con toda arrogancia) han criticado a la candidata por no saber responder a esa pregunta, acto seguido demuestren su ignorancia poniendo en duda la legalidad de una medida que ha avalado nada menos que el tribunal constitucional. Ya saben aquello de lo valiente que es la ignorancia.