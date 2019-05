José Luis Pérez: "Bastaba con que Batet se leyera un artículo para no hacer perder el tiempo al Supremo"

Vídeo

Hay que entender que Meritxell Batet es una persona que anda con mucho lio. Se ve que no le da la vida. Fíjense que anda con lio, que ha hecho esperar hasta al Rey, casi 10 minutos. Siete, para ser exactos. Estaba citada en el Palacio de la Zarzuela a las 11 (que tampoco es una hora como para que se te hayan pegado las sabanas) pero no ha entrado al Salón de Audiencias hasta las 11.07 horas.

¡Es que es la tercera autoridad del Estado! Eso debe quitar mucho tiempo. Es verdad que el Rey es la primera y estaba a su hora, pero ella se está estrenando y se ve que todavía no controla del todo los tiempos. Tan liada está Meritxell que se ve que no le ha dado tiempo ha leerse el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A ver, un esfuerzo sobrehumano tampoco es.

Les digo yo que, se si pone, en menos de dos minutos Batet hubiera encontrado el artículo textual en Internet; otro par de minutos para leerlo (Que no son nada más que tres líneas) y oye, en cinco minutos se hubiera ahorrado escribirle una carta al Supremo. Me dirán: “Es que la tercera autoridad del Estado no se va a poner a buscar una ley en Internet”. Tiene razón. No diremos ya que debería llevársela sabida de casa. No seamos tan exigentes.

Tienes razón. No diremos ya que debería llevársela sabida de casa. No seamos tan exigentes. Bastaría con que alguno de sus asesores (conozco alguno y es realmente bueno) bastaría con que alguno le hubiera leído a Batet el artículo de la ley (“Si hay prisión provisional relacionada con rebeldía, el cargo público quedará automáticamente suspendido”), bastaría con eso para que Batet no le hubiera hecho perder al Supremo Tiempo y a todos los demás dinero. También es verdad que si le hace perder el tiempo al Rey a ver por qué no se lo va hacer perder al Supremo.