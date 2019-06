José Luis Pérez: "Ábalos podría tener la delicadeza de no tomarnos a todos por tontos"

Vídeo

Vale que Ábalos no es el ministro más (cómo se lo diría yo) no es el ministro más refinado de la historia de España. Pero podía tener al menos la delicadeza de no tomarnos a todos por tontos. Si casi estamos dispuestos a asumir que nos va a mentir con esto de los pactos por lo menos seria un detalle que se tomara la molestia de disimular.

Fíjense con qué poco nos conformamos y, efectivamente, eso de que no reciba a los diputados de Vox y que acto seguido diga que a él “los 350 diputados le merecen la misma consideración y que cuentan lo mismo”, no es solo mentir. Es, literalmente, tomarnos por idiotas. Aparte de que la frase es falsa en si misma. Mire no. Los 350 diputados no cuentan lo mismo.

De entrada, porque hay 4 que están suspendidos de sus funciones porque están en prisión preventiva acusados de delitos graves. Así que, si no les sustituyen, no solo no cuentan lo mismo. Es que no cuentan. Y toda esa vuelta le da Ábalos para no decir lo que en el fondo quiere decir esa frase: que el PSOE está dispuesto a aceptar los votos de los independentistas (a volver a aceptar los votos de los independentistas) para hacer a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.

Como ustedes son gente bien informada, a estas alturas de alguno a lo mejor le esta dando vueltas: “¿Pero este Ábalos no era el mismo que decía con toda la solemnidad aquello de “por ahí no entramos en su momento, dijimos que no íbamos a entrar y no vamos a entrar”?. ¿No era el mismo Ábalos el que decía eso, no hace 40 años, hace apenas 40 días? Pues efectivamente, era el mismo.

El mismo Ábalos que, un poco antes, pero tampoco hace tanto (en el mes de marzo) también decía: “Es preferible el apoyo de Ciudadanos al de alguien que cuestiona la unidad de España y el marco constitucional. Es evidente. Lo hemos pedido, pero no lo hemos conseguido”.

Eso decía Ábalos en marzo. Lo que está diciendo ahora es que, como no lo han conseguido, pues ya si eso se vuelven con (¿cómo lo decía él?) “los que cuestionan la unidad de España y el marco constitucional”. Eso es casi tanto como decir que están dispuestos a hacer a Sánchez presidente a cualquier precio. Que a lo mejor no es, pero desde luego lo parece.