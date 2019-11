La noticia de Jiménez: “Tras el debate tenemos la certeza de que va a estar muy complicado el desbloqueo”

Vídeo

A cinco días para las urnas tenemos varias certezas después del debate: no sabemos si va a generar expectativas en cuánto a participación o si ha convencido a indecisos, pero sabemos que va a estar muy complicado el desbloqueo. A tenor de lo que se dijo ayer y las encuestas, vamos a volver a la casilla de salida y no parece que se vaya a formar un gobierno estable. Eso es lo peor que le puede pasar al país: no llegamos a las reformas necesarios, desconfianza e inseguridad.

Otra certeza es que Sánchez no tiene claro si España es una nación de naciones o si Cataluña es una nación. Eso y si va a estar del lado de pactar con independentistas y filoetarras. El que calla, otorga, como dijeron Casado y Rivera. Si no lo dijo lo probable es que tiene que sumar votos con Podemos, Errejón y los independentistas. Eso sí, por la derecha no parece que se vaya a sumar, según las encuestas.

En el caso de Casado está apelando permanentemente al voto útil: “Solo la unidad del voto puede garantizar la unidad de España”. Intenta pescar en los caladeros de Vox y Ciudadanos. Por su parte, Abascal salió refortalecido del debate en la medida que su gente estaba encantada con como se había postulado y los mensajes que había lanzado. Confirma así sus expectativas electorales.

Rivera es el que parece que peor salió del debate junto a Pedro Sánchez, por lo tanto ya veremos la incidencia que tiene para el próximo 10 de noviembre.