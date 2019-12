La noticia de Jiménez: "A Sánchez no le parece indeseable ERC, porque está dándose el pico con ellos"

Vídeo

Es evidente que ERC lleva la manija en esto de la negociación con el Partido Socialista. De momento, cuatro reuniones. Una en secreto, y las otras han sido, digamos, inspiradas por los separatistas. No se entiende que se han ido aceptando, por parte de los socialistas, las condiciones que se han ido imponiendo.

Esto de admitir, por parte del PSOE, que estamos ante un conflicto político es muy significativo. Dado que Sánchez ha venido defendiendo, y el propio Partido Socialista, que lo que está pasando en Cataluña es un problema de convivencia. Ahora ya admitimos que es un conflicto político. Eso señala el comunicado último que se ha hecho público.

Comunicados conjuntos que el PSOE está evidentemente asumiendo también. Y como parte de esa negociación. Luego vendrá la bilateralidad. O sea, hablar de igual a igual entre el Estado español y la Generalitat, etcétera, etcétera. Pero lo más sorprendente de todo este tipo de reuniones es que no sabemos nada de lo que se está realmente hablando.

¿Hasta dónde está dispuesto a ceder Pedro Sánchez? ¿Qué está exigiendo ERC? ¿Está poniendo de por medio la exposición de los presos separatistas, de los dirigentes políticos encarcelados, que siguen en prisión después de la sentencia del Tribunal Supremo? ¿Qué está pidiendo?

¿Está pidiendo que se admita una mesa de negociación con un calendario preciso, que concluya con un referéndum de lo que se apruebe en esa mesa, al margen del resto de los españoles? ¿Se está exigiendo al señor Sánchez, a cambio del apoyo del separatismo de Esquerra en este caso, que todo esto lo vaya llevando al Congreso para que el Congreso blanquee esas posiciones y las legitime, con votaciones que evidentemente contarían con el apoyo de Podemos y el separatismo?

No sabemos nada. No hay ninguna transparencia. Aquí el señor Sánchez dijo que luz y taquígrafos. Que íbamos a conocer, desde el punto de vista de la negociación, el día a día de la misma, y todo iba a estar muy clarito. Y, además, dentro de los cauces legales. Pero al día de hoy no se sabe realmente qué están negociando concretamente.

Una negociación de carácter político de esta naturaleza, cuando se están ventilando el Gobierno de la nación y la presidencia en este caso de Sánchez, merecería que alguien explicara, después de estas reuniones, de qué están hablando. Pues mire usted, hemos hablado de esto, en estos términos, hasta aquí hemos llegado y ya veremos en los próximos días. No, no, aquí hay una opacidad total y absoluta. Y eso es lo más inquietante y preocupante. A ver cómo concluye.

De momento, sí nos quedamos con declaraciones de algunos de los barones del Partido Socialista, que están expresando su preocupación por el hecho de que el señor Sánchez haya elegido como socio para conseguir su investidura al separatismo de Esquerra Republicana de Cataluña. Hoy, el presidente de Aragón, Javier Lambán, decía que es un partido indeseable para la gobernabilidad de España. Pero a Sánchez no le parece indeseable, porque está dándose el pico con ellos.

El señor García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, lo mismo. Reclamaba la formación de un Gobierno que no pase por los desestabilizadores. Califica de desestabilizadores a aquellos que evidentemente pretenden destruir la nación española, romperla con el separatismo. Bueno, pues de esto nada de nada. Ambos dirigentes o barones socialistas piden a Sánchez que explore la vía de Ciudadanos.

Ahí está Inés Arrimadas, que no está en absoluto en contra de hablar con Sánchez. De que los 10 votos de Ciudadanos pudieran valer al señor Sánchez para ser investido absteniéndose. Pero Sánchez no quiere saber nada ni de Ciudadanos, de momento, ni tampoco del Partido Popular. Ha elegido la vía del separatismo. La vía de Esquerra Republicana. A ver cómo concluye todo esto.