La noticia de Jiménez: "Sánchez apuesta por repetir elecciones”

Desde el punto de vista político que nos deja el día. Nos deja la sorprendente oferta que Rivera le hace al presidente en funciones, Pedro Sánchez, para conseguir su investidura. Sorprende entre otras cosas porque esto se ha hecho a última hora. No se entiende porque el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no lo ofreció por ejemplo en el debate de investidura.

Parece que estamos inmersos en una campaña electoral, y que ha hecho Rivera, pues hacerse notar. El líder de la formación naranja estaba en una situación de discreción total y absoluta y ha asomado la cabeza en este contexto, y ha dicho pues me hago notar. ¿Cómo? Haciendo esta oferta de última hora. Señor Sánchez, usted quiere que le invistamos como presidente del Gobierno hanciendo que el Partido Popular y Ciudadanos absteniéndose. Pues haga usted el favor de prepararse para que entre en vigor el 155 en el momento en que haya follón una vez se conozca la sentencia del procés, que es probable que haya que haya tensión y follón.

Rompa el pacto con Bildu en Navarra y no suban los impuestos. Llegue a un acuerdo con Ciudadanos y el Partido Popular para hacer unos presupuestos que supongan bajar impuestos y que la economía no se ve deteriorada, dado que la situación económica no es la más halagüeña, la que vamos a afrontar en los próximos meses. Todo lo que viene de fuera no es efectivamente lo que más puede convenir a nuestra economía, empezando por el precio del petróleo que va a empezar a subir, y eso luego esa factura el Estado tiene que pagarla. Una realidad que hace que el Estado tenga menos recursos para destinarlos aquello que realmente importa y que necesitamos los ciudadanos: la sanidad, la educación o las pensiones.

Esa es la oferta que le ha presentado a Sánchez. ¿Y qué ha dicho Sánchez? Que eso ya está sobre el tapete y que no hace falta. Es evidente que Sánchez quiere elecciones porque sus consultores y sus asesores están locos por la música. Las encuestas le van bien y él prefiere ir a las urnas antes que tener que repetir esas elecciones dentro de unos meses cuando la situación económica sea mucho más desfavorable para sus intereses. O hay elecciones ahora o el año que viene en los primeros meses con una situación económica más desfavorable. Sánchez apuesta por repetir las elecciones y por tanto esta oferta que ha hecho el señor Rivera es un “brindis al sol”.