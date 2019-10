La noticia de Jiménez: "Por un lado diálogo y por otro ilegalidad"

Vídeo

Compás de espera en el conflicto catalán, compás de espera porque llevo dos días en los que felizmente no habido prácticamente incidentes después de las manifestaciones que todos los días convocan los CDR con cualquier motivo y siempre inspirados por esa sentencia y para protestar por la misma, y por la situación de lo que ellos consideran sus presos políticos presos condenados por el Supremo.

Hoy han vuelto a manifestarse como otras veces, se han contestado de la Plaza de España, no ha habido incidentes y han sido muy poquitos. Es verdad que se está desinflando aparentemente las protestas pero no sé engañe nadie, aquí no debemos engañarnos porque es evidente que todo esto forma parte de cierto cansancio. También motivado por el tiempo lluvioso y algo frío que ha disuadido a muchos de los manifestantes a salir a la calle en estas últimas horas.

El fin de semana tenemos dos manifestaciones: el sábado son los separatistas, los que se quieren manifestar masivamente a favor lógicamente de que salgan los presos a la calle y el domingo tenemos la manifestación concentración constitucionalista convocada por la Sociedad Civil Catalana a la que se han sumado más de 70 organizaciones y en las que estarán presentes los partidos políticos constitucionalistas en Cataluña. Al menos ya han confirmado su presencia gente del Partido Popular y Ciudadanos, así que será inevitable establecer un paralelismo entre las dos concentraciones y el estado de fuerzas de los dos sectores en los que nos estamos moviendo, los dos bloques.

Deseamos que la gente acuda a la estación del domingo, sería una prueba de esos que han sufrido las consecuencias de la violencia han llegado al convencimiento de que tienen que movilizarse a su vez pacíficamente y salir a la calle para expresar su decidida actitud a favor de la unidad de España

Torra continúa lamiéndose las heridas de lo que ha sucedido en los últimos días lamentando que no le no le llame el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Lleva cuatro o cinco llamadas y no tiene respuesta. El caso es que mientras está pidiendo un diálogo sin freno y sin límites y un diálogo sin líneas rojas para hablar evidentemente porque lo único que quieren es el derecho de autodeterminación y que se convoque un referéndum y mientras insiste en ello, el tripartito separatista en Cataluña ha vuelto otra vez a proponer hoy una resolución para seguir desobedeciendo al Tribunal Constitucional a pesar de las advertencias del TC

A pesar de ello hoy han insistido en proponer nuevas iniciativas con el fin de seguir desafiando al Tribunal Constitucional y desde luego en la línea separatista y secesionista que hemos venido observando a lo largo de los últimos meses. Así que por un lado diálogo y por otro lado incumpliendo la legalidad esto no avanza señores de ninguna manera y esa es la gran tragedia en la que estamos instalados en estos momentos.