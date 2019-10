La noticia de Jiménez: "Es evidente que la decisión de Martínez está relacionada con el aniversario de mañana"

Vídeo

En vísperas del segundo aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre ha dimitido el director general de los Mossos. Es evidente que esa decisión están relacionada con este aniversario de mañana, ¿y por qué está relacionada? En el fondo el señor Martínez no sé si ha dimitido porque realmente tiene cierta inquietud y preocupación por lo que pueda pasar mañana y él sería responsable, en función de ser el jefe político de los Mossos, o porque realmente ha llegado el momento en que no se ve capacitado para dirigir a la policía autonómica catalana en estas circunstancias, y me refiero a circunstancias bastante inquietantes dado que estas últimas fechas hemos conocido la detención de esas personas que pretendían hacer sabotajes, ocupar el Parlamento, y que hoy están encarcelados por orden de un juez de la Audiencia Nacional.

Se está investigando la presunta relación del propio Torra y de los servicios de información de la Generalitat con los CDR detenidos en relación con las actividades ilegales que estaban preparando con motivo al aniversario del 1 de octubre y también con ocasión de esa sentencia del procés que se va a conocer en los próximos días.

La actualidad política gira en este momento en torno a una a una fecha, a una efemérides de infausto recuerdo para todos, ese 1 de octubre, ese referéndum ilegal. Veremos a ver en qué queda, pero es evidente que cuando el Partido Popular pide que se aplique la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña a la vista de los acontecimientos.

Por otro lado, Ciudadanos insiste en el 155 porque hay inquietud desde el punto de vista político. Vamos a ver qué hace el Gobierno en las próximas horas en función de los acontecimientos que nos deparen aquellos que se empeñan en seguir desafiando al Estado. En las próximas horas conoceremos el alcance de esas situaciones que algunos esperan expectantes y con cierta preocupación.