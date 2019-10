La noticia de Jiménez: “La campaña arranca con menos expectación pero con más incertidumbre”

Los partidos se lanzan a la campaña del 10N entre críticas de electoralismo al Gobierno, que ha aprovechado el último Consejo de Ministros antes de la pegada de carteles para aprobar, entre otras medidas, ayudas por las inundaciones o un decreto para perseguir la "república digital" catalana. Denuncias de electoralismo que ha rechazado de plano el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a quien la Junta Electoral Central (JEC) ha abierto un expediente precisamente por utilizar recursos de Moncloa para hacer una entrevista televisiva de campaña.

Llevamos tantas campañas que su inicio no nos llama la atención. Ha arrancado con menos expectación pero más incertidumbre que las anteriores de abril respecto al resultado. Todas las encuestas, y prescindiendo de la del CIS (nació muerta), las de GAD3, Sigma 2, NC Report... Todas coinciden que el PSOE está estancado a la baja, por debajo de los 120 diputados. El PP al alza con más de 100, además de Vox que estaría en tercera posición. Podemos a la baja y un Ciudadanos que está hundido, parece. Sabremos el próximo lunes si se recupera o no. Y Más País que estaría entorno a los 4 y 6 diputados.

Aquí al final la expectación es extraordinaria porque no hay una certeza absoluta de que gane el PSOE, que es lo más probable, pero no descartemos el sorpasso. No está ganado por ninguno. El debate del lunes puede ser decisivo. En función lo hagan, obviamente, pueden ganar o perder votos. El Rey estará en Cataluña y los CDR están preparando un comité de recepción que va a ser realmente desagradable.

Y el martes aparece el dato de paro del mes de octubre, y podría polarizar la cam paña de cara a la economía. Si el dato es negativo, puede centrarse en la situación económica. Con estos mimbres y factores tenemos que esperar la cesta de las elecciones del próximo 10 de noviembre.