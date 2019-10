La noticia de Jiménez: "Señor Torrent, no ponga el Parlamento de Cataluña al servicio de la causa separatista"

Vídeo

A la espera de conocer con enorme expectación e interés la sentencia del procés, hoy hemos conocido el aviso a los navegantes que el Tribunal Constitucional le ha enviado al presidente del Parlamento de Cataluña, el señor Torrent. Le ha dicho lisa y llanamente que no continúe o no siga el camino que en su día siguió la expresidenta Carme Forcadell y que le llevó a sentarse en el banquillo de los acusados y ser procesada y posteriormente juzgada, ahora pendiente de sentencia. ¿Qué le está diciendo? Que no ponga el Parlamento de Cataluña al servicio de la causa separatista. Que no haga caso de lo que el señor Torra, presidente de la Generalitat, está diciendo: desobedecer en la calle y en las instituciones.

O sea, que se olvide de ello porque acaba sentado también en un banquillo: procesado y juzgado. Vamos a ver si hace caso o no el señor Torrent. En cualquier caso, en la próxima semana saldremos de dudas, porque la sentencia del Tribunal Supremo se va a conocer el lunes, martes o miércoles, a más tardar. Y sabremos ya en qué queda la cosa. Y qué respuesta van a dar aquellos que están movilizando al separatismo con el fin de darla en la calle, cortando carreteras y provocando disturbios y algaradas.

Mientras tanto, continúa la campaña electoral. Campaña electoral que, por cierto, nos está diciendo a menos ya de un mes para las elecciones del día 10 de noviembre que aquí hay partido. Los trackings electorales están diciendo, de momento, que el Partido Socialista se ha estancado o está cayendo, mientras el PP continúa subiendo. A ver qué pasa, porque, en fin, hasta el rabo (ya saben ustedes el dicho popular) todo es toro.