Jiménez: ''A la segunda tampoco fue la vencia, Sánchez ha fracasado en su objetivo''

A la segunda tampoco fue la vencida. Sánchez ha fracasado en su objetivo de ser investido presidente y nos abocamos a una repetición electoral. La negativa de Sánchez a incluir en su gobierno a ministros de podemos con competencias de peso y presencia, ha imposibilitado un gobierno de coalición que había generado enorme inquietud y preocupación en amplios sectores sociales y económicos. El fracaso de la negociación fue recibido con alivio en la Bolsa que subió inmediatamente. El mundo económico no dudó en elegir una repetición electoral antes que un gobierno de coalición con la extrema izquierda.

El hecho de que ese gobierno fuera apoyado con entusiasmo indisimulado como se ha visto hoy en el congreso por los separatistas de Esquerra Republicana de Cataluña, el PNV y Bildu suscitaba motivos suficientes para la desconfianza. Los portavoces de ERC y PNV son los que mas han reprochado a Sánchez e Iglesias su incapacidad para ponerse de acuerdo e imposibilitar la coalición. Estaban mas interesados en el acuerdo que los propios negociadores . Mas motivos para sospechar y desconfiar. Por eso hoy no se puede decir que Sánchez haya ante puesto la apetencia personal de investirse como presidente a toda costa para seguir en la Moncloa, al interés del Estado. Podría haberlo hecho cuando Iglesias, a la desesperada y en una suerte de regateo mas propio de un mercado , ha renunciado desde la tribuna del congreso, al ministerio de Trabajo y se ha conformado con las políticas activas de empleo con tal de que Sánchez aceptara esa última oferta. Y no lo ha hecho. Ha sido, por lo demás, un espectáculo nada edificante y no muy digno política y democráticamente hablando. Con su fracaso , Sánchez al menos ha podido constatar la desolación de sus socios de moción de censura que no son los mejores compañeros de viajes para seguir afrontando el desafío independentistas y el estado de la economía.

Una impresión que debería llevarle a la reflexión de que si lo intenta de nuevo en septiembre, seria aconsejable que buscara los posibles apoyos en los constitucionalistas con los que comparte la cultura democrática de la transición y un sentido de Estado que no tienen quienes hoy han visto frustradas sus expectativas e intereses. Y si no consigue los apoyos ,que seamos los españoles quienes valoremos la situación de nuevo en las urnas el 10 de noviembre. Analizaremos los sucedido y comentaremos la cuenta atrás que se ha abierto hoy con dos fechas marcadas en el calendario: 23 de septiembre disolución del parlamento si no hay investidura y 10 de noviembre elecciones. Laura Gómez buenas noches