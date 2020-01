Jiménez: “ Iglesias sigue agradando al independentismo hasta el extremo de insultar a la justicia de España”

Vídeo

Ha pasado lo que nos temíamos: no han transcurrido ni 24 horas desde la toma de posesión del señor Iglesias como vicepresidente del gobierno de España y ya la ha liado parda, la ha montado. ¿Y cómo la ha montado? Haciendo unas declaraciones muy críticas y desde luego despectivas hacia la justicia española.

Señalando que la justicia española había sido humillada por los tribunales europeos. Se estaba refiriendo a esa decisión del Tribunal de Luxemburgo aproposito de la imunidad de Oriol Junqueras. Vamos a recordar, una vez más, el Tribunal de Luxemburgo no entra en ningún caso en el fondo de la cuestión. No cuestiona para que nos entendamos la sentencia que condena al señor Junqueras a 13 años de prisión por sedición y malversación. Eso parece que no lo tienen en cuenta el vicepresidente del gobierno de España y se lanzó, por esos derroteros en un exceso de dialéctica; por aquello de que seguro estaba pensando en seguir agradando al independentismo, que forma parte de ese pacto para que él pueda estar en La Moncloa, junto a Pedro Sánchez. Y, esa forma de agradar, la lleva hasta el extremo de insultar a la justicia de nuestro país, como ha hecho.

Todo un vicepresidente del gobierno de España insultando al poder judicial. ¿Qué ha pasado? Que el poder judicial ha reaccionado, como no podía ser de otra manera, y el Consejo General, en un comunicado le ha recordado que debe ser mucho más cauto, más moderado y desde luego debe tener respeto institucional. Además, le aclara que en ningún caso, el Tribunal de Luxemburgo humilla a la justicia española porque no se da esa circunstancia. Por lo que antes yo decía, el Tribunal de Luxemburgo no entra en el fondo de la cuestión. No critica, ni un reproche a una setencia, ni a una condena contra unos sedicioso que además malversaron dinero público y por eso les condenó a las penas de cárcel, pero eso parece que no lo tienen en cuenta el señor Iglesias, porque no le conviene, porque tiene que seguir haciendo gestos y guiños al separatismo que ha permitido que él pueda estar junto a Sánchez en la Moncloa.