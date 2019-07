Jiménez: "Asistimos a una situación con un presidente en funciones más volcado en los temas internacionales"

Vídeo

Primer día de julio y de vacaciones para millones de ciudadanos que a buen seguro habrán huido de los rigores estivales de estos días buscando lugares mas frescos que los de sus residencias habituales. La ola de calor da una tregua aunque las temperaturas, para qué engañarnos, son altas y propias de estas fechas en muchos punto de la geografía española.

El caso es que mientras hablamos del calor horroroso que nos pone de los nervios y no nos deja pegar ojo por la noche, apenas comentamos la sui generis situación política que tenemos, muy parecida por no decir igual, a la del verano del 2016 cuando Rajoy tras las elecciones del 26 de junio estuvo con su gobierno en funciones hasta el 29 de octubre en que, por fin, fue investido como presidente dado que lo siguiente habría sido repetir las elecciones. Pues ahora estamos igual.

Pedro Sánchez gobierna en funciones desde el 28 de abril y la investidura, el debate y votación, aún no está fijada ni está claro que pueda superarla. Mañana Sánchez acordará con la presidenta del Congreso la fecha del debate que podría celebrarse los días 23 y 24 de este mes con el fin de que si no sale investido pueda repetirse la votación en septiembre y las elecciones, si no superara esa segunda votación, serían convocadas para noviembre.

Ahora mismo todo está abierto y cualquier hipótesis puede darse. Si Podemos no apoya la investidura este mes, es probable que Sánchez no intente una segunda vuelta y abogue por repetir los comicios. Veremos qué pasa. Mientras tanto asistimos a una situación pintoresca y singular con un presidente en funciones más volcado en los temas internacionales, cumbre del G-20 en Japón y formación de los nuevos órganos de gobierno de la Unión Europea en Bruselas, donde continúa, que en trabajarse los apoyos necesarios para sacar adelante su investidura y formar el gobierno que haga frente a la nueva legislatura.

Por cierto si en las próximas horas tienen previsto viajar en avión aprovechando sus vacaciones, sepan que hacerlo ligeros de ropa externa y de interior puede dejarles en tierra como le ocurrió a una inglesa en el aeropuerto de Málaga .