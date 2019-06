Antonio Jiménez: "La suma de Sánchez para conseguir gobernar"

Vídeo

Contrasta el ruido, la traca, la polémica que ha rodeado y rodea algunos de los pactos del centro derecha, con la discreción y eficacia de la izquierda liderada por el PSOE para fraguar acuerdos en las comunidades donde la aritmética parlamentaria y la inestimable e imprescindible colaboración de partidos regionalistas e incluso alguno independentista, les ha permitido hacerse con el poder.

Mientras los medios meten presión a Ciudadanos para alejarse de Vox y el partido de Abascal estira la cuerda con exigencias y condiciones, algunas cuestionables, que obstaculizan la gobernación del Ayuntamiento de Madrid o el pacto con el PP para gobernar la Comunidad, el PSOE sin hacer ruido, sin presiones ni polémicas, se ha hecho con el Gobierno de Canarias gracias a los votos del controvertido dirigente gomero Curbelo.

El Gobierno de Baleares con Podemos y los separatistas isleños, el de Cantabria con los regionalistas de Revilla y próximamente también el de Aragón gracias al apoyo del conservador PAR y previsiblemente el de Navarra con el apoyo nacionalista y la abstención de los de OTEGUI.

Mientras el centro derecha, PP, Cs y Vox pactan renqueando, a duras penas y casi pidiendo perdón, el PSOE fragua sus acuerdos con esa superioridad moral que singulariza a la izquierda, con Podemos, nacionalistas y regionalistas de derechas y hasta con separatistas como en baleares .

PP, Cs y Vox deberían tomar nota de ese proceder descarado de la izquierda para fraguar sus acuerdos sin complejos. Complejos que desde luego no tiene un desahogado Pedro Sánchez, que ha pasado del No es No a Rajoy en 2016 cuando este le ofertaba un pacto de gobierno y una gran coalición para evitar la repetición de las elecciones , a apelar hoy a la responsabilidad de PP y Cs, como partidos que se dicen de estado ha dicho, para que le faciliten la investidura y le garanticen una cierta estabilidad a su gobierno para evitar una nueva votación. ¿Cómo ha cambiado el cuento verdad?