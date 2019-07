Antonio Jiménez: "Sánchez tiene fecha de investidura pero no apoyos suficientes"

Vídeo

Tras dos meses de parálisis política ya conocemos las fechas del debate de investidura de Sánchez. El lunes 22 y martes 23. Y si no sale investido por mayoría absoluta, 176 diputados de los 350, se repetiría la votación el jueves 25 para que con una mayoría simple, más síes que noes, pudiera salir investido Sánchez. Ya tenemos fecha pero Sánchez no tiene los apoyos necesarios para renovar mandato en la Moncloa.

Todo dependerá de Podemos fundamentalmente. Si Unidas Podemos mantiene su exigencia de entrar a formar parte del gobierno con Pablo Iglesias de ministro a cambio de su apoyo y Sánchez insiste en rechazarlo, no habrá investidura.

Esto es lo que sostiene la formación morada a día de hoy. De aquí al 22 Sánchez volverá a reunirse con los portavoces parlamentarios para recabar apoyos y Rivera ya le ha dicho que no cuente con él para verse.

El líder naranja arremete duramente contra el presidente en funciones por la parálisis política que vive el país y su nulo interés por desbloquear la situación. Pablo Casado, sí acudirá a la cita pero está convencido de que todo esto es un paripé para justificar la repetición de las elecciones.

El líder del PP cree que Sánchez quiere que volvamos a las urnas y esa desde luego es una posibilidad nada descartable, insisto, si Podemos no apoya la investidura en la votación del martes 23 o del jueves 25. Lo siguiente si la investidura resulta fallida son elecciones a la vuelta del verano.

Esa es la amenaza que mantiene el Gobierno para presionar a Pablo Iglesias y a su formación que saldría, según las encuestas, sustancialmente perjudicada en las urnas si se repiten los comicios. Por cierto tampoco se desbloquean los gobiernos de las comunidades de Murcia y Madrid, cuyos pactos no terminan de fraguarse entre PP, CS y Vox . El partido de Abascal mantiene la amenaza de no apoyar un acuerdo con populares y Ciudadanos si no sale en la foto del pacto a tres.