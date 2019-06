Antonio Jiménez: “Sánchez ha comparado al partido de Ortega Lara con el de Otegi”

Vídeo

Concluye el juicio del proceso separatista, siguen las negociaciones a todo gas para la constitución de los ayuntamientos el próximo sábado y Pedro Sánchez constata que hoy tiene más verde su investidura que ayer.

No cuenta con los apoyos de PP y Cs y por ahora tampoco del PNV aunque ya se sabe que los nacionalistas vascos son especialistas en sacar la hijuela a cambio de sus votos y eso harán y después, como ya hicieron con Rajoy cambiaran de caballo ganador sin inmutarse.

El caso es que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que tampoco se inmuta ni se ruboriza cuando dice una cosa hace días y hoy la contraria, se ha encargado de lidiar con las fuerzas menores también implicadas en la investidura y tras hacer números ha concluido que no se puede descartar negociar con ERC para que se abstenga, ni que Podemos forme parte del futuro ejecutivo de Sánchez. Ábalos entiende que un gobierno de cooperación como el valorado ayer por Sánchez e Iglesias incluye el modelo valenciano, que no es otra cosa que un gobierno de coalición como el que hoy han suscrito PSOE y Compromis en esa comunidad.

Por tanto Iglesias tenia razón para equiparar cooperación con coalición. El caso es que el número tres del PSOE y uno de los dirigentes mas próximos a Sánchez admite que puede haber ministros de Podemos y que como los 350 diputados del Congreso cuentan igual aritméticamente y merecen su consideración, así lo ha dicho cosa que se contradice con lo que opina de Bildu y Vox con los que no se van a reunir, el objetivo es superar la investidura en primera o segunda votación.

Por tanto no descarta apelar a la abstención de ERC para que Sánchez gane la presidencia en vista de que CC y UPN no están por la labor de hacerlo, sobre todo estos últimos en tanto los socialistas navarros no apoyen el gobierno de Navarra Suma. Todo está por decidir. Y como antes decía, Sánchez no ha incluido en su ronda de contactos ni a Bildu ni a Vox. Ha equiparado al mismo nivel al partido de Otegi con el de Ortega Lara. Al partido que apoyó el terrorismo de Eta con el partido en el que militan algunas de sus victimas. Sin palabras.