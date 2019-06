Antonio Jiménez: "El Rey ha exhibido cintura política y ha tirado de ironía frente al independentismo"

Buenas noches, bienvenidos a el Cascabel en TRECE. El Rey ha concluido su ronda formal de consultas con los portavoces parlamentarios para la investidura de Pedro Sanchez y éste no ha abierto el pico sobre sus intenciones negociadoras para conseguir la investidura. Nada se sabe porque ninguno de los dirigentes que han pasado por Zarzuela las conocen toda vez que no ha hablado previamente con alguno de ellos.

El más rebotado por esa circunstancia ha sido su teórico socio preferente. Pablo Iglesias ha lamentado que lleva sin hablar con Pedro dos semanas y le advierte que a la investidura se llega con los deberes hechos y que si no hay acuerdo para un gobierno de coalición, Podemos no le apoyará. Y si Podemos no le respalda Sánchez no sería investido.

Es pronto aun para hacer hipótesis pero las cartas las han puesto boca arriba quienes le pueden facilitar el tramite: Pablo Iglesias que le apoyaría si le abre la puerta del gobierno a Podemos en un pacto de legislatura y Javier Esparza, de UPN, que también conseguiría la abstención de sus dos diputados si Sánchez a cambio consigue convencer a los socialistas navarros que se abstenga o apoyen a Navarra Suma para gobernar la Comunidad Foral.

Asi están las cosas de cara a la futura investidura de Sánchez en el día en que el Rey ha exhibido cintura política y ha tirado de ironía fina ante la representante de juntos por Cataluña despues de que Laura Borras le dijera en nombre de Puigdemont que le gustaba más como príncipe de Girona que como Rey y Felipe le haya respondido que a él también le gustaba más Puigdemont como alcalde de Gerona que como presidente de la Generalitat.

Lo uno por lo otro. Lo que no tiene un pase es que la portavoz de juntos por Cataluña le haya espetado a Felipe VI que ya no es el rey de todos los catalanes arrogándose la representación de cuantos viven en Cataluña, independentistas y no independentistas. Desconocemos si el Rey tirando aún más de ironia le ha respondido que le permita dudar de tan severa conclusión y admita que por lo menos sigue siendo el Rey de los habitantes de Tabarnia. El problema es que la diputada Borrás será de Tractoria .