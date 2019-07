Vídeo TRECE

La primera jornada en el congreso de la investidura de Sánchez nos ha dejado la certeza de que no contará con el apoyo de PP y Cuidadanos y con dudas más que razonables sobre el apoyo de Podemos.

Informativamente hablando la parte más interesante del debate lo han protagonizado Sánchez e Iglesias al revelar este los entresijos de la negociación para ese gobierno de coalicion que a tenor de lo escuchado por uno y otro no está claro que vaya a fraguarse de aquí al jueves.

Hay serias reticencias de Sánchez a aceptar ese gobierno con ministros de Podemos en proporción a los votos obtenidos por la formación morada y es eso lo que le exige precisamente Iglesias para apoyar su investidura. Un gobierno de coalición con varios ministros de Podemos en proporción a los votos obtenidos y no con meras carteras o cargos decorativos, ha repetido Iglesias , que suponen una falta de respeto a los millones de votantes de Podemos le ha espetado.

Iglesias quiere carteras de peso en la mesa del Consejo de Ministros. Y ahí reside ahora mismo el obstáculo para el acuerdo y es lo que explica las insistentes y reiteradas apelaciones de Pedro Sánchez al PP como partido de estado y a Casado para que permita su investidura y pueda formar Gobierno.

Llamamientos que ha hecho también, con menor insistencia tras la dureza empleada por Rivera a Ciudadanos y que ha molestado a Iglesias quién con un tono de reproche y malestar no se explicaba como Sánchez mientras estaba negociando con Podemos seguía pidiendo el apoyo de populares y ciudadanos para evitar la repetición de elecciones el 10 de noviembre. Y esa es la advertencia que ha dejado Sánchez durante el debate .

Si Podemos al final no apoya su investidura habrá elecciones el 10 de noviembre e Iglesias le ha respondido que si no hay gobierno de coalición y repite las elecciones no será presidente del Gobierno nunca más. Así está la situación a menos de 24 horas para la primera votación que todo hace indicar será fallida y habrá que esperar al jueves para saber si al final llegan o no a un acuerdo PSOE y Podemos.