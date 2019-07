Antonio Jiménez: "Los reproches de Felipe y Aznar a los dirigentes actuales están más que justificados"

Buenas noches bienvenidos a el cascabel en TRECE. Los ex-presidentes Felipe González y José María Aznar han coincidido hoy en reprobar a los actuales dirigentes políticos a los que culpan de la situación de bloqueo que sufre España en el gobierno de la nación y en algunos gobiernos autonómicos. Aznar no ha dudado en tildarles de irresponsables y González en mandarlos al rincón de pensar como hacían los maestros en tiempos.

Los reproches de Felipe y Aznar a los dirigentes actuales están más que justificados dada la situación política de impasse y de interinidad permanente sin que por ahora haya motivos para augurar un cambio necesario. Los ex presidentes han criticado la falta de centralidad de la política española . Esa centralidad que con el bipartidismo buscaban PSOE y PP , mientras ahora con el pentapartidismo se buscan los bloques antagónicos y los extremos. Y han puesto el acento en la cuestión medular que no soluciona una investidura por mas que Sánchez pudiera conseguir los apoyos de podemos y del independentismo la semana próxima, cosa que ahora no tiene. La cuestión no es tanto ser investido presidente sino formar un gobierno con una mayoría mas que razonable para poder gobernar con estabilidad durante la legislatura y sacar adelantes proyectos , como los presupuestos , y reformas ; y esa condición no se da en las actuales circunstancias. Ninguna de las grandes reformas que afronta España pueden hacerse desde Gobiernos que no estén consolidados con mayorías, decían González y Aznar , y el de Sánchez si consigue ser investido , les ha faltado añadir, esta muy lejos de esa consolidación.