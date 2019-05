Antonio Jiménez: "Es un enorme desatino que Podemos escupa a la mano que ayuda a la sanidad española"

Vídeo

Buenas noches, bienvenidos a el cascabel en TRECE. En plena recta final para las municipales y autonómicas del domingo cuyos resultados pueden depararnos un mapa político que posibilite equilibrios y contrapesos ideológicos y económicos que compensen las políticas de Sanchez desde la Moncloa o por el contrario las refuercen aun mas desde un hegemonismo absoluto de las izquierdas, los dirigentes de Podemos han vuelto a cargar duramente contra la vertiente filantrópica de Amancio Ortega el creador y accionista mayoritario de Zara Inditex, grupo que preside. Solo desde el rencor social y desde el populismo sectario que suele practicar la formación de extrema izquierda que lidera Pablo Iglesias puede entenderse el enorme desatino de escupir a la mano que ayuda desinteresadamente con sus aportaciones económicas a la sanidad española.

El empresario Amancio Ortega, cuyo grupo Inditex pagó en impuestos a la hacienda española en 2018, 1.692 millones de euros y emplea en nuestro país en sus tiendas a mas de 48.000 personas, tiene comprometidos en donaciones 360 millones de euros en los próximos tres años a través de su fundación en becas , formación y equipos médicos contra el cáncer . Solo en 2017 Ortega donó 37 millones de euros para mejorar el equipamiento oncológico de los hospitales españoles. A los dirigentes populistas de Podemos y sus confluencias de extrema izquierda , Iglesias, Echenique , Ada Colau etc les molesta que Ortega se desprenda generosamente de una parte de sus ingresos y beneficios por la actividad de sus empresas y las done para mejorar las expectativas vitales de cuantos afrontan una enfermedad tan cruel como el cáncer. A los insultos y acusaciones que la candidata de Podemos a la comunidad de Madrid Isabel Serra, Echenique, Colau o Pablo Iglesias, entre otros, han dirigido contra Amancio Ortega se pueden responder calificativos y términos en la misma proporción y alcance contra ellos, pero me voy a limitar a reproducir parte de la carta de una compañera de Cope que luchó contra el cáncer y que pueden leer en la pagina web de la emisora, dirigida a Pablo Iglesias.

Ana Luisa Pombo critica al líder de podemos por su frialdad, su falta de humanidad y nula empatía con los enfermos de cáncer al cuestionar y rechazar las donaciones de Amancio Ortega a la vez que califica sus palabras de indignas y propias de una mente miserable . Se pregunta nuestra compañera si esa actitud gélida y canalla del líder de podemos se mantendría si fuera él quien se sentara en un hospital de Día para recibir una dosis de quimio o tuviera que pasar una y otra vez por el quirófano con la duda de volver a ver al día siguiente a esos pequeños de los que ha sido papá o con la incertidumbre de si vivirá lo suficiente para ver la carita de la nena que su pareja esta esperando. Discúlpese, le pide Ana Luisa Pombo a Iglesias y pliegue velas porque nunca se sabe si el destino tiene previsto jugarle una mala pasada.

Después comentaremos este asunto que sin duda ha generado mucha indignación entre los enfermos y pena e incomprensión en muchos ciudadanos que no entienden como Podemos critica la acción filantrópica de quien, tras cumplir con sus obligaciones fiscales, desinteresadamente se desprende de parte de sus beneficios en favor de los demás.