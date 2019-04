Antonio Jiménez: "La creación de empleo se ha desplomado en toda España y eso no augura nada bueno"

Hemos conocido hoy los datos de empleo del pasado mes de marzo. No han sido malos pero tampoco buenos cuando se comparan con los meses de marzo de los últimos cinco años. En este ultimo mes el paro registrado en los servicios públicos de empleo cayó menos que en el mismo mes de marzo de los últimos cinco años. Ha sido el peor marzo en ese sentido. Y, por la misma razón, tampoco se crearon más empleos que en marzo del pasado año. Muy al contrario, se crearon 269.000 empleos menos que en 2018.

En términos interanuales y comparativos con años anteriores el comportamiento del empleo en marzo confirma que la creación de puestos de trabajo se está ralentizando y cayendo. La creación de empleo se ha desplomado un 63% en toda España según los datos de marzo y esta desaceleración afecta a todas las comunidades autónomas. Castilla-La Mancha es la que peor parada sale tras pasar de crear 17.680 empleos en marzo del pasado año a destruir casi 500 empleos en este.

En contraste con estos datos que no nos auguran nada bueno en los próximos meses, situamos la afiliación a la seguridad social que sin embargo en el ultimo mes ha registrado su mejor dato desde 2008 con mas de 19 millones de afiliados. Un buen dato que, sin embargo, no oculta las señales de alerta que nos llegan sobre nuestra economía que ya nota el efecto de la desaceleración como destacan hoy algunas portadas de diarios económicos y generalistas a propósito de la caída del crédito a la pequeña y mediana empresa, la caída de la demanda eléctrica y del consumo, como evidencian las ventas de las grandes superficies y el descenso consecutivo en la venta de coches durante los últimos siete meses. Y a todo esto no perdamos de vista el toque que el Banco Central Europeo le da al gobierno de Sánchez sobre el abultado déficit estructural y creciente, en aumento, y que cuestiona todo el gasto electoral comprometido en los llamados viernes sociales que inevitablemente terminaran degenerando en antisociales por las consecuencias negativas que tendrán para la economía de España en los próximos meses.