Mecánicos alertan si tienes un coche del grupo VAG y en los vasos de expansión pone "mit Silikat": "Puedes estar cargándote el motor"

La advertencia se ha viralizado a través de un vídeo en TikTok de la cuenta @modestitoo, donde un mecánico alerta sobre un problema potencial en ciertos vehículos del grupo VAG (Volkswagen, Audi, Seat y Skoda). El aviso se centra en los vasos de expansión del sistema de refrigeración que llevan la inscripción “MIT SILIKAT”. Según el experto, la presencia de esta indicación puede ser el preludio de una avería grave en el motor.

Puedes estar cargándote el motor"

El mecánico explica en el vídeo que si el vaso de expansión del coche muestra la inscripción “mit silikat”, significa que “dentro hay una bolsa de silicato”. Esta bolsa, diseñada para absorber impurezas del líquido refrigerante, puede deteriorarse con el tiempo, convirtiéndose en un riesgo para la salud del vehículo. La advertencia es clara: "Si tienes un coche del grupo VAG y aquí pone 'mit Silikat', puedes estar cargándote el motor".

Alamy Stock Photo Vista detallada de un depósito de expansión del refrigerante del coche con líquido anticongelante bajo el capó de un vehículo moderno.

Qué es la bolsa de silicato y qué problemas causa

La función original de esta bolsa de sílice es mantener limpio el líquido refrigerante G13. Sin embargo, con el paso del tiempo y la exposición a altas temperaturas, la bolsa se degrada y libera pequeñas partículas. El mecánico describe el proceso: "Esta bolsa suelta una especie de partículas con el tiempo y ahí es cuando empieza el problema. Esto es lo que lleva de dentro y cuando se degrada parece arena".

Estos cristales o sedimentos pueden obstruir componentes vitales del sistema de refrigeración. Las consecuencias directas incluyen un radiador atascado, la pérdida de calefacción en el habitáculo y, en el peor de los casos, un sobrecalentamiento del motor por falta de una correcta circulación del refrigerante, afectando también a las bombas de agua y otros conductos.

Radiador atascado, sin calefacción y si se complica, sobrecalentamiento del motor"

Alamy Stock Photo Mecánico revisando un depósito de agua refrigerante

Cómo saber si tu coche está afectado

Identificar el problema es relativamente sencillo. La primera señal es la propia inscripción “MIT SILIKAT” o “G13 MIT SILIKAT” en el exterior del depósito. Además, el mecánico ofrece un truco rápido para confirmarlo: “coger la cámara del móvil, echar una foto dentro y ampliar el zoom. Si veis algo dentro, ya sabéis que tenéis un problema”. Este problema afecta mayoritariamente a modelos fabricados antes de abril de 2020.

Este tipo de consejos prácticos son cada vez más comunes entre los profesionales del motor, que utilizan las redes para llegar a un público más amplio. Otros expertos, como el mecánico Juanjo Jiménez, también ofrecen recomendaciones en medios como COPE, donde aconseja sobre qué tipo de coche comprar en el contexto actual o desmitifica falsas creencias sobre el consumo de combustible.

Soluciones: qué hacer para evitar la avería

Para los propietarios de vehículos afectados, existen soluciones preventivas que pueden evitar daños mayores. La primera opción es extraer la bolsa de silicato del vaso de expansión, una operación que en algunos modelos puede requerir cortar una pared interna del depósito. La alternativa más segura es cambiar el vaso de expansión por completo, instalando una pieza nueva que ya no incluya la bolsa.

Una vez retirada la fuente del problema, es fundamental limpiar todo el circuito de refrigeración para eliminar cualquier residuo de silicato que pueda haber quedado. Finalmente, se debe reemplazar el antiguo refrigerante G13 por la especificación más moderna y estable, la G12 EVO, que garantiza un funcionamiento óptimo y previene futuras obstrucciones.