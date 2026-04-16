Avalado por el Tribunal Supremo: "En una autopista no deberían cobrarte el 100% del peaje cuando hay obras en la carretera y no han avisado previamente a los conductores"

El bufete de expertos legales Litigios.es ha denunciado a través de su cuenta de Instagram una situación que muchos conductores sufren en las carreteras españolas: el cobro íntegro de un peaje a pesar de las retenciones por obras. En un vídeo, muestran cómo se ven obligados a circular por un solo carril en una autopista y, al llegar a la cabina, se les cobra la tarifa completa de 4,10 euros sin ningún tipo de descuento.

Desde el bufete, anuncian que tomarán medidas, afirmando que “esto no puede ser así”. Explican que existe un precedente legal que ampara a los usuarios en estas circunstancias y que, por tanto, procederán a reclamar el importe. “Reclamaremos”, sentencian en su publicación.

COPE Asturias Un vehículo se detiene en las cabinas de La Magdalena (AP-66)

El precedente del Tribunal Supremo

La base de su reclamación es una sentencia del Tribunal Supremo del año pasado que establece un criterio claro. Según explican desde Litigios.es, la resolución judicial indica que “en caso de que haya obras en la autopista, o te lo avisas antes o te tiene que reducir el precio”. Esta doctrina obliga a las empresas concesionarias a garantizar la fluidez del tráfico o, en su defecto, a compensar económicamente a los conductores afectados.

Otros trucos para recurrir multas

Pero los peajes no son el único frente en el que los conductores pueden defender sus derechos. En un contexto de constantes multas de tráfico, el abogado Miguel Benito Barrionuevo ha ganado popularidad en su cuenta de TikTok (@empleado_informado) al desvelar varios trucos legales para recurrir sanciones, especialmente las relacionadas con el exceso de velocidad.

El consejo principal de Barrionuevo es claro: “Revisa siempre que te hayan aplicado el 7 por 100 de margen de error que tienen estos radares”. Según el experto, si este margen no se ha descontado de la velocidad registrada, la multa podría ser anulada. Por ejemplo, circular a 130 km/h en una vía de 120 km/h estaría dentro de la tolerancia si se aplica correctamente el margen.

En caso de que haya obras en la autopista, o te lo avisas antes o te tiene que reducir el precio" Expertos legales Litigios.es

El letrado ofrece otros consejos clave, como verificar que las multas de radares sin operador adjunten dos fotografías distintas del vehículo. Además, cualquier error en los campos obligatorios del boletín de denuncia es motivo de anulación. Finalmente, subraya la importancia de comprobar el certificado de calibración del dispositivo, ya que “si el radar no ha pasado las últimas revisiones, esa multa no es legal”.

Radiografía de las multas en España

Estos consejos son especialmente relevantes si se observan las cifras. Según un estudio de la Asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), en 2023 se formularon 3.355.287 denuncias por exceso de velocidad, lo que supone dos de cada tres infracciones. A pesar de un descenso en el número total de denuncias, la recaudación superó los 500 millones de euros por segundo año consecutivo, alcanzando los 501.431.414 euros.

El informe de la AEA también revela que solo medio centenar de radares, de los más de mil que existen, concentran más del 37% del total de denuncias. El más activo se encuentra en Madrid, en el kilómetro 20 de la M-40, que ha disparado su actividad sancionadora. Por comunidades, Andalucía es la que más denuncias acumula, aunque Madrid lidera la clasificación por multas por kilómetro de carretera.