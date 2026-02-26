"El problema del transporte es que nos encontramos con conductores autónomos que superan los 60 años al volante con más de 40 cotizados, turnos irregulares, nocturnidad y alto nivel de fatiga"

Los transportistas autónomos de larga distancia han vuelto a llamar a la movilización para conseguir un reconocimiento que, aseguran, lleva meses demorándose. En el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, el experto en motor Alfonso García 'Motorman' ha detallado a Carlos Moreno 'El Pulpo' las claves de una petición histórica: poder contar con coeficientes reductores para adelantar su jubilación anticipada en condiciones similares a las de otros colectivos con trabajos penosos, tóxicos o peligrosos.

Según ha explicado 'Motorman', la situación actual del sector es insostenible. "El problema del transporte de mercancías por carretera es el que cada vez es más frecuente encontrar. Nos encontramos con conductores autónomos que superan los 60 años al volante de sus camiones, y muchos de ellos curiosamente con más de 40 años cotizados y con turnos irregulares, nocturnidad y alto nivel de fatiga", ha señalado. Esta es la rutina de muchos profesionales, como la de Manuel, camionero internacional que recorre 17.000 kilómetros al mes.

Un camionero reposta combustible en las inmediaciones de Mercabarna, el día que ha comenzado la huelga de transportistas

Por todo ello, y ante las 'promesas incumplidas', distintas organizaciones del transporte han convocado una movilización prevista para el próximo 10 de marzo. Reclaman una solución que mejore unas condiciones laborales que, aunque con un sueldo que puede ser bueno, es difícilmente compatible con la conciliación.

La inseguridad, otro frente abierto

A la problemática de la jubilación se suma la inseguridad de los transportistas en las carreteras españolas. Tal y como se ha expuesto en el programa, los transportistas gallegos están denunciando la situación en la autovía A-6, también conocida como la autovía del noroeste. Esta es una preocupación constante para quienes, como Daniel, recorren cientos de kilómetros cada noche.

Las asociaciones gallegas Invieiros y Aetran han denunciado por escrito su "gran preocupación" por los problemas de seguridad. Entre ellos se encuentran el robo de mercancías, el robo de gasóleo y la rotura de lonas, especialmente en la A-6 y la antigua N-6 a su paso por Castilla y León.

Un camionero a los mandos de su camión.

Las quejas se concentran en puntos concretos como Benavente, Astorga, Urueña, Mota del Marqués y Labajos. Por ello, se pide una mayor vigilancia y control, ya que el problema de fondo, según denuncian, es la falta de zonas de descanso vigiladas y seguras. Esta carencia no solo afecta a los camioneros, sino también a conductores particulares que sufren robos con frecuencia, incluso a plena luz del día.