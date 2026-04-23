Alfonso García, experto en motor: "El tramo de autopista más peligroso de España está en el kilómetro 17 de la AP-41, en la provincia de Toledo"

A pesar de la creencia general de que las autovías y autopistas son más seguras que las carreteras convencionales, existen 100 tramos de autopista que registran una alta peligrosidad. En el programa 'Poniendo las Calles', presentado por Carlos Moreno 'El Pulpo', el experto en motor Alfonso García, 'Motorman', ha desvelado cuál es el punto exacto más conflictivo de la red viaria española.

El tramo de autopista más peligroso de España está en el kilómetro 17 de la AP-41, en la provincia de Toledo

Según los datos de un reciente estudio europeo, que analiza el índice de peligrosidad combinando el número de accidentes con víctimas, la media diaria de tráfico y la longitud del tramo, hay un punto que destaca por encima de todos. Alfonso García ha sido claro al respecto: "El tramo de autopista más peligroso de España está en el kilómetro 17 de la AP-41, en la provincia de Toledo". Esta autopista, que conecta Madrid con la provincia manchega, es una de las que podría ver modificados sus precios, ya que Transportes ha confirmado la lista de autopistas que serán más caras en 2026.

Alamy Stock Photo Camiones en la autopista AP-7 en Cataluña

Los otros puntos negros en las autopistas

El análisis no se detiene en Toledo. El segundo lugar en este ranking de peligrosidad se sitúa en la Comunidad de Madrid, concretamente en el kilómetro 10 de la M-12. Le sigue de cerca el kilómetro 9 de la R-3, un tramo que preocupa especialmente por la gravedad de los siniestros que concentra, con un balance de 16 víctimas. La gestión de estas vías de pago es un tema recurrente, sobre todo cuando expertos legales coinciden en que no se debería cobrar el 100% del peaje si hay obras no señalizadas.

Madrid, a la cabeza de la peligrosidad

El estudio refleja una notable concentración de puntos conflictivos en la capital. La Comunidad de Madrid alberga 5 de los 10 tramos de autopistas de peaje más peligrosos de toda España, situándose a la cabeza del país en este aspecto. En segundo lugar, se encuentra la Comunidad Valenciana, seguida de Castilla-La Mancha. Por otro lado, en términos de afluencia, la autopista con el mayor tráfico diario es la B-23 en Barcelona. La gratuidad de algunas de estas vías sigue siendo un debate abierto, como el caso de la AP-7, que tras 46 años de peaje será gratuita, aunque con tramos que podrían volver a ser de pago.

Europa Press Autopista del Huerna (AP-66)

El debate sobre la seguridad en las rotondas

Durante la intervención en 'Poniendo las Calles', también se ha puesto sobre la mesa el problema de la seguridad en las rotondas. Carlos Moreno ha señalado que en estas infraestructuras "aumentan el número de accidentes, así como el de fallecidos y heridos", una realidad que genera dudas sobre su verdadera eficacia para regular el tráfico de forma segura en nuestro país.